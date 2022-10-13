ربيعان: الهيئات الخيرية امتداد لدور الكويت ونهجها الإنساني

وطن النهار

أكدت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان اعتزاز المفوضية بالشراكة مع الكويت وكل الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، والتي تعد امتدادا لدور الكويت ونهجها الإنساني، وتقدم مثالاً حياً للتضامن الإنساني مع الأشخاص الأكثر ضعفاً، في الكويت وخارجها، والذين يواجهون تحديات متزايدة ويعيشون أوضاعاً صعبة.

وأضافت الربيعان في كلمة ألقتها بمناسبة إطلاق تقرير المفوضية نصف السنوي للعمل الخيري الإسلامي بحضورممثل وزارة الخارجية وبالشراكة مع بيت الزكاة الكويتي: لقد شهدنا ازدهار التمويل الخيري الإسلامي لمشاريع المفوضية للاجئين والنازحين عاماً بعد عام كأداة أساسية في تقديم العون، فوصلت نسبة التمويل الإسلامي من كامل المساهمات من القطاع الخيري والخاص 92%.

وأكدت أن شراكتنا مع الجمعيات الخيرية الإسلامية والمبرات الكويتية في توسع، إذ امتدت أيادي الخير الكويتية لتغطي موريتانيا، ولبنان والأردن وسورية والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش والهند، وأثرت إيجابا على حياة 800 ألف مستفيد، وما هذا إلا دليل على الثقة والشراكة المتبادلة مع داعمي المفوضية، ونجاح هذا العمل التكافلي المستمر.

وشددت على أهمية تكاتف الجهود، داعية أهل الخير من جمعيات وشركات وأفراد للتعاون مع المفوضية لمساعدة اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات والحروب أو الاضطهاد ولاسيما مع تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحة للأشخاص المهجرين قسراً.

دعم وثقافة

بدوره، قال المستشار في ادارة شؤون التنمية والتعاون الدولي ومسؤول الملف الانساني في وزارة الخارجية طارق الياسين: لقد أولت الكويت العمل الإنساني كل دعم ورعاية كونه ثقافة مجتمعية، حتى أضحت مؤسساتنا الحكومية والأهلية تحتل موقع الريادة في خريطة العمل الإنساني، فاستحقت الكويت بجدارة شهادة الأمم المتحدة لتكون مركز العمل الإنساني في العالم.

وأضاف لقد تفاعلت دولة الكويت مع متطلبات العمل الإنساني والاغاثي للدول التي أصابتها النكبات والكوارث، من خلال عقدها العديد من المؤتمرات الإنسانية، وتعمل وزارة الخارجية في هذا الإطار بتكليف الحكومة على الاشراف والتوجيه وتحصين العمل الإنساني في الخارج وتعزيز الشركات مع المنظمات الأممية بما يصب في مصلحة المحتاجين وتسهيل وصول المساعدات للمناطق صعبة الوصول بشراكة مع وزارة الدفاع.

وشدد على أن العمل الخيري والإنساني اليوم في حاجة إلى تعزيز التواصل وبناء الشراكات الفاعلة بين المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية وإنشاء مجالات للتعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسة في المنطقة، وإقامة منصة للحوار وفتح قنوات جديدة لتبادل المعلومات لدعم العمل الإنساني والخيري.

ومن ناحيته، أكد ممثل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ومدير عام بيت الزكاة الكويتي ماجد العازمي أن الزكاة تعتبر من أهم أدوات السياسة المالية الاسلامية التي اثبتت فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة.

