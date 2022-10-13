الخالد: حلول بديلة وفورية للحد من الازدحامات

وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بزيارة ميدانية الى دوار مشرف مع شارع الغوص ودوار صباح السالم مع طريق الدائري السادس، وذلك للوقوف على الاسباب التي تؤدي الى الاختناقات المرورية خصوصا وقت الذروة الصباحية، يرافقه الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة سهى أشكناني وقيادات الإدارة العامة للمرور.

وفي البداية استمع إلى شرح عن أسباب الاختناقات المرورية والحلول الموضوعة لتخفيف هذه الاختناقات والخطط والاقتراحات للحد من الازدحام المروري ووضع الحلول السريعة والفورية خارج الاطار الروتيني وتنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وأوعز الخالد بوضع حلول بديلة وفورية للحد من الاختناقات المرورية على مداخل ومخارج المنطقة وذلك لتحقيق الانسيابية المرورية خصوصاً في أوقات الذروة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

