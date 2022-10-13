الملا: الحكومة مطالبة بالاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

وطن النهار

في خضم تصاعد الصراع الحربي الدائر بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها المحتملة على دول المنطقة بشكل عام وعلى الكويت بصورة خاصة، أقامت دار آل القطان الكائنة في الشعب، أمس الأول، ندوة «ساعة الصفر» بهدف اخذ الحيطة والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة وما ينجم عنها من تداعيات تعود بالسلب على الحياة اليومية، حاضر فيها المتخصص في إدارة المخاطر والأزمات الطيار لواء متقاعد يوسف الملا، الذي تناول تسلسل الاحداث التي وقعت بين الطرفين منذ عام 1962 وحتى يومنا، مشددا على الحكومة والمواطنين بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة في ظل احتمالية ظهور التأثيرات على دول المنطقة.

وأكد الملا، أهمية قيام الحكومة بتأمين الحياة للمواطنين من خلال توفير المياه والمواد الغذائية الأساسية بشكل كافٍ ليكون لدينا اكتفاء ذاتي لا يقل عن 6 أشهر إلى جانب ضمان توفير الطاقة بمختلف أشكالها الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، مع الحرص على اعتماد آلية تكفل وصول المواد إلى المنازل بطريقة احترافية منظمة تضمن زيادة نسبة ادخال الطمأنينة في نفوس المواطنين.

ودعا الملا، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تأمين وجود جميع الاحتياجات المطلوبة في منازلهم بشكل كاف دون الحاجة إلى البحث عنها عن اقتراب ساعة الصفر، موضحا أنه يجب على أرباب الاسر توفير المواد الغذائية الاساسية والمعلبات والاجبان والسلع الاستهلاكية المطلوبة ومنها الشموع المناسبة وأعواد الثقاب أو كشافات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التأكد من التعبئة الكاملة للسيارات الخاصة.

وأشار إلى اهمية عدم التعامل مع العمولات من خلال التحويل لعدم معرفة ما هي العمولة التي ستنخفض في ظل احتمالية اعلان ما يقارب 23 دولة عن افلاسها، ناصحا بشراء الذهب بطريقة القص حتى يتحمل صاحبها كلفة المصنعية باعتبار ان هذا المعدن سيصعد سعره بشكل عامودي، وذلك إلى جانب ضرورة توفير الكاش من الاموال لاحتياجها خلال ساعة الصفر في ظل التضخم المتوقع عند اقتراب ساعة الصفر.

وأكد أن احتمال التراجع عن الحرب أصبح ضعيفا في ظل التحليل المبدئي للاحداث الواقعة بين الطرفين، لذا الحرب ليست تقليدية وليست مواجهة مباشرة، وانما ستكون كارثة تنعكس على دول المنطقة، مستبعدا استخدام السلاح النووي غير انه ليس مستحيلا، غير انه أشار في نفس الوقت إلى امكانية استخدامه من ارتفاع عالٍ بما يمكن الطرف الروسي قدرة التأثير على الكهرومغناطيسي عبر منصات متحركة وقد تكون من الغواصات أو غيرها من المنصات المتحركة.

وفيما طمأن عدم استخدام النووي ضد الدول العربية وان هذا الاحتمال ضعيف، أنه في حال القيام برد الفعل والبدء في الهجوم ضده سيرتفع الى قوي، مؤكدا ان الاحتمال بالقيام بشن الهجوم البري قوي جدا وسيكون متعدد المحاور وكاسحا يسبقه تدمير للاقمار الصناعية بواسطة القنابل.

أسوأ الحالات

وأوضح أن من ضمن مؤشرات اقتراب ساعة الصفر سنشاهد مؤشرا متمثلا في اختفاء الطائرات التجارية في مناطق معينة والارتفاع العامودي لاسعار الذهب بالإضافة إلى سقوط بعض العملات وأسهم الشركات الكبرى والاسواق العالمية، مبينا أن مدة ساعة الصفر قريبة خلال 72 ساعة وقد تبدأ من 18 اكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر المقبل، وتأثيرها سيكون غير مباشر ولكن قد تكون المدة طويلة وهنا لا يمكن لرب الاسرة مشاهدة فلذات كبده تعاني أي نقص.

وأضاف: «إذا حجت حجايجها» سيتوقف الاستيراد وتتوقف البواخر التجارية إلى جانب ناقلات النفط والطائرات، مقابل ذلك سيرتفع التأمين وأسعار التذاكر، كما أن التضخم سيؤثر على العملة، ناهيك عن زيادة حركات القرصنة، وما يصاحبه من طوابير بشرية لاقتناء احتياجاتهم من الاسواق.

إلى جانب ذلك، ذكر الملا، تواريخ واحداث مهمة سابقة لتسلسل الاحداث بين الطرفين حتى 2022 وأحد اهم الاحداث والاحتمالات والتأثيرات على العالم والمنطقة، لافتا إلى أنه في اكتوبر عام 1962، كان هناك حدث مهم كاد ان يوصل العالم الى الحرب العالمية الثالثة في أزمة كوبا والصواريخ النووية، باعتبار انه لا يوجد طرف يرغب بالتنازل، إلا ان اميركا باعتبارها تنظر لأمنها الوطني منعت الاتحاد السوفيتي آنذاك ان يضع صواريخ نووية في حدود اميركا، حيث وصلت إلى الاتفاق معه على سحب الصواريخ النووية من كوبا مقابل سحبها صواريخها النووية من ايطاليا وتركيا، إلى أن رجعت الامور الى طبيعتها.

وأفاد أن ديسمبر عام 1991 شهد تفكك الاتحاد السوفيتي حيث طلبت الدول باستقلاليتها إلى ان حصلت 15 دولة على استقلالها بينها اوكرانيا، مقابل الاتفاق على ترك جميع الاسلحة النووية من الدول المنفصلة للجانب الروسي، حتى لا يشكل خطرا في التهديد عليها في وقت لاحق.

واضاف: أنه «في 19 مارس 2014 تم ضم جزيرة القرم ككيان فيدرالي إلى الجانب الروسي، حيث استغلت روسيا فرصة سقوط الرئيس الاوكراني، وبعد هذه الفترة إلى عام 2018 بدأ نوع من التقارب الاوكراني- الاميركي من خلال القيام بتسهيلات في انشاء بعض المعامل على اساس انها مختبرات طبية في اوكرانيا، غير ان الجانب الروسي كان ينظر بحذر لهذا التقارب إلى أن اعلن بأن هناك 11 معملا لاسلحة بيولوجية ونووية في اوكرانيا.

وأردف الملا بالقول: أنه «في 20 مايو 2019 تسلم الرئيس الاوكراني الجديد منصبه، وبدأ التقارب يزيد مع اميركا الى ان اعلن رغبته بالانضمام الى الحلف النيتو، ومن 2019 لغاية 2021 كان هناك اتفاقية ما بين اوكرانيا وروسيا من شروطها عدم الالتحاق في النيتو».

وبين أنه خلال تسلسل هذه الاحداث حتى 2021 حاولت خلالها روسيا لاكثر من طريقة ديبلوماسية بتوجيه رسائل لأميركا بضرورة الابتعاد عن اوكرانيا، باعتبار ان روسيا لن تسمح بمعسكرات على حدودها مع اوكرانيا، غير ان هذه الاجراءات باءت بالفشل، مفندا الاحداث التي حصلت بين الجانبين بعد تاريخ 24 فبراير 2022.

الصراع الإقليمي

من جانبه، قال عريف الندوة وليد جعفر القطان، ان الندوة تحدثت عن الصراع الاقليمي بين كتلتين هما الاعظم في العالم بهدف الالتفات لهذا الامر بشكل جدي واخذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع أي حدث او طارئ قد يحدث، ففي السابق كانت الكتلة الشرقية ممثلة في حلف وارسو والكتلة الغربية ممثلة في حلف الاطلنطي، واما اليوم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، روسيا وبعض دول الشرق كانوا كتلة وغيرت الكتلة الغربية إلى حلف النيتو، إذ الصراع الروسي- الاوكراني صراع له ابعاد سياسية وذو بعد تاريخي وهو قديم حيث حصلت مناوشات في السابق بين الكيانين. واستعرض القطان جانباً من السيرة الذاتية للمتحدث في الندوة يوسف الملا، مؤكدا ان له باع طويل في الحياة العسكرية وهو متخصص في ادارة المخاطر والازمات وطيار لواء متقاعد، تخرج في الولايات المتحدة الاميركية وتدرب كطيار مقاتل في المارينز الاميركي، وهو مساعد وآمر سرب للمقاتلات الاسكاي هوك وآمر سر طائرات اف 18 وكان رئيسا لفرع عمليات القوى الجوية ومساعد مدير كلية عبدالله مبارك للقيادة والاركان وملحقا عسكريا في سورية ولبنان ومدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، وحاصلا على شهادة ماجستير في العلوم العسكرية في السعودية بالرياض في التخطيط الاستراتيجي لادارة العمليات ودرس ماجسيتر في الادارة العامة في أميركا وادارة وقت اتخاذ القرار العصر الذهني في الاحصاء ولديه مقالات وبحوث على الربيع العربي وتأثير مخطط الشرق الأوسط الجديد.

