شلتوت: الكويت ومصر يد واحدة

وطن النهار

أعرب السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت عن سعادته بإقامة حفل استقبال بمناسبة مرور 49 سنة على حرب أكتوبر التي وصفها بأنها ذكرى النصر و العبور من اليأس إلى الأمل وإنها حرب الكرامة واستعادة الثقة بالنفس كما أنها حرب السلام والبناء.

وأضاف في تصريح له على هامش الاحتفالية التي نظمها مكتب الملحق العسكري في الكويت مساء اول من امس بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 49 لانتصارات أكتوبر أن العلاقات الكويتية- المصرية علاقات تاريخية تعود إلى عقود طويلة وان التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين لن ينقطع وهناك تلاحم بين الشعبين الشقيقين الذي تجسد في مشاركة الكويت بثلث جيشها في حرب الاستنزاف حتى العبور ما اسفر عن استشهاد 42 شهيدا من الجيش الكويتي وهذا يؤكد على الملاحم بين البلدين وأن الكويت وقفت منصفة للحق العربي والدفاع عن ترابه. وتابع ان هذا الكلام تجسد أيضا في انضمام الكويت إلى القرار العربي بقطع النفط وكذلك ساهمت قي إعادة البناء والدعم لمصر حتى وقتنا الراهن واشاد شلتوت بالحضور الكبير للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر من مسؤولين ورجال أعمال وقوة سياسية وفنون وثقافة واعلام ما يؤكد أن مصر والكويت يد واحدة في البناء والحفاظ على مصالحهما المشتركة وهذا يؤكد أن هناك عزيمة وإرادة بين قيادتي البلدين لتوطيد العلاقات فيما بينهما وتحسين روح أكتوبر التي أدت إلى العبور والنصر، متمنيا ان يكون النصر حليف العرب في جميع المجالات. وحول الزيارة التي قام بها وفد اقتصادي كويتي إلى مصر وما ترتب عنه من مساهمات، قال شلتوت إن العلاقات بين البلدين علاقات متميزة مع وجود إرادة لدى قيادتي البلدين لتطويرها وتوطيدها وقد تجسد في زيارة الرئيس عبد الفتاح السياسي إلى الكويت للمشاركة في احتفالات عيدي الوطني والتحرير تلتها زيارة رئيس مجلس الشعب المصري إلى الكويت وعقد اللجان المشتركة بين البلدين وتوجت بزيارة لاكبر وفد من رجال الأعمال يمثلون القطاعات كافة إلى مصر، موضحا ان للزيارة بعدا مهما جدا حيث استقبل الوفد من قبل الرئيس السيسي وايضا من رئيس الوزراء واتسمت اللقاءات بالوضوح والشفافية عن فرص استثمارية في كلا البلدين وسيتم البناء عل ما تم التفاهم عليه خلال الزيارة وستكون هناك اخبار جيدة في التعاون للاستثمار بين البلدين.

نقلة نوعية

وعن ما اذا كانت هذه الزيارة نقلة نوعية في الاستثمارات الكويتية في مصر قال شلتوت نحن دائما ما ندعو إلى توطيد العلاقات التي هي في الأصل متميزة وراسخة، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارة تؤكد على ان هناك رغبة في المزيد من تعزيز هذه العلاقات.

ونوه إلى أن الوفد الاستثماري الزائر إلى مصر يعد أكبر وفد استثماري كويتي منذ عام 1988 حيث ان غرفة التجارة شكلت 4 وفود 3 منها زار مصر، وفد آخر توجه إلى دولة عربية شقيقة.

وقال السيد جواد بوخمسين رجل الاعمال المعروف بمناسبة الذكرى 49 لنصر اكتوبر المجيد انه اذا ذكرت حرب اكتوبر ارتبطت اسمها بأحداث تثير في النفس الشجون حيث التفت الامة العربية حول مصر وجيشها لتقديم كل الدعم للحرب المقدسة امام جيش الاحتلال الاسرائيلي وتحرير اراضي سيناء. وهنأ القيادة المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة المصرية وكذلك هنأ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والامة العربية بالنصر الذي حققته في اكتوبر 1973 الذي شارك فيه جنود صناديد من قواتنا المسلحة الباسلة التي امتزجت دماؤهم مع دماء اخوانهم المصريين ليرووا ارض سيناء الطاهرة بدمائهم الزكية لتكون خير شاهد على ان مصر والكويت جسد واحد وشعب واحد. وأضاف بوخمسين ان 6 أكتوبر ذكرى عظيمة وخالدة في ذاكرة مصر والأمة العربية باعتبارها ملحمة ومعركة للعزة والكرامة خاضها الجيش المصري وتوحدت فيها الامة العربية قيادات وشعوبا نحو هدف واحد، هو استرداد الكرامة، مضيفا ان انتصار اكتوبر لا يمثل انتصارا عسكريا في معركة لاسترداد الارض فقط، بل انتصار على اليأس والاحباط، ولم تكن حرب اكتوبر هي غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الاسمى، وهو ما أثبتته مصر بعد مرور 49 عاما، معربا عن تقديم تحية واجبة لمقاتلي الجيوش العربية التي امتزجت دماؤهم بدماء جنود القوات المصرية، وتحية اجلال واعزاز لارواح شهداء مصر وشهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم على ارض سيناء. ومن جانبه، أكد اللواء فهد الطريجي رئيس هيئة التعليم العسكري الكويتية أن الاحتفال اليوم بذكرى السادس من أكتوبر، الذكرى التي ترتفع فيها الهامات فخراً وعزة وشموخ نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بانتصارات أكتوبر المجيدة. ونقل اللواء فهد تحيات وتهنئة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح وتهنئة جميع منتسبي الجيش الكويتي مؤكدا تجسد اروع ملاحم التعاون العربي بانتصارات أكتوبر الناصعة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية، بمواجهة العدو الإسرائيلي، وتحطمت اسطورة خط بارليف المنيع والجيش الذي لا يقهر. كما نستذكر هذا اليوم التنسيق المصري مع الأشقاء في الدول العربية، وكيف كان للتضامن العربي دور فاعل وأساسي، أعاد للذاكرة العالمية امجاد العرب في الحروب والمعارك العسكرية، فقد كانت حرب اكتوبر تجسيداً حقيقيا للمواجهة العربية الموحدة في وجه العدوان. وأضاف أن اجتماع الكلمة إصرار حقيقي على تحقيق النصر و التحديات وتأكيد للعالم أنه لا سبيل للمستحيل في مواجهة الإرادة والعزيمة الصادقة، فمهما تضاعفت اعداد وعتاد العدو سيظل الجندي المصري والكويتي مع الأشقاء العرب بإيمانهم بوعد الله ويقينه بنصره سبحانه قوياً وثابتاً في مواجهة التحديات.

ووصف اللواء فهد المناسبة باليوم العظيم بأن نقف جميعاً نستذكر فيه احداث الماضي، وكيف وقف أبناء وطني الكويت يدافعون عن الأرض المصرية والسورية ببسالة وتضحية حيث جاءت مشاركة الكويت في تلك الحرب من منطلق المبدأ والانحياز التام للحق المصري لاستعادة أراضيه، وأهمية هذا البلد الشقيق على المستوى العربي والدولي.

تاريخ وذكرى

وتابع -خلال الكلمة التي ألقاها خلال الحفل- أن تاريخ الانتصار الكبير الذي حققه الجيش المصري في حربه الرابعة ليس تاريخا لعبور القناة فحسب، وإنما كان لعبور التاريخ وذكرى الدفاع عن الأرض والمبدأ والسيادة والحق، وذكرى التكاتف العربي للدفاع عن الأراضي العربية فبعد حرب الأيام الست دخلت القوات العربية في حرب الاستنزاف مع العدو الإسرائيلي، وكان قدر القوات الكويتية أن تكون مرابطة على قناة السويس مباشرة، موضحا أن القوات الكويتية علمت بقرار حرب أكتوبر قبل ساعة من بدء اندلاعها حيث كانت مواقعها على ضفة القناة مباشرة، وكان المقاتلون الكويتيون يشاهدون الطائرات المصرية وهي تدك خط بارليف.

كما شارك «لواء اليرموك» الكويتي على الجبهة المصرية بكفاءة واقتدار بلواء مدرع ومدفعية متقدمة مع الأشقاء في مصر، حيث استمرت المشاركة بالقتال حتى وقف إطلاق النار. وأكد أن حرب أكتوبر ملحمة سطرت اعظم امجاد التاريخ، نستذكر فيها الانتصارات التي حققها المقاتلون الكويتيون مع أشقائهم المصريون، كما نستذكر دور الأحياء منهم أطال الله في اعمارهم والشهداء من أبناء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم. وتضمن الاحتفال عرضا وفيلما تسجيليا عن حرب أكتوبر المجيدة والإنجازات التنموية المصرية في شتى المجالات في عهد الرئيس السيسي. ومن جانبه، أكد العميد أركان حرب محمد عبدالله رجب رئيس مكتب الدفاع في الكويت أن الاحتفال بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر العظيم، يوم العزة والكرامة يوم النصر سيظل خالداً في تاريخ مصر والأمة العربية يوم البطولات والأمجاد، ففي ذلك اليوم استطاع الجندي المصري أن يعبر من الهزيمة إلى النصر ومن اليأس إلى الأمل.

وقال العميد محمد رجب خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية إن نصر أكتوبر عام 1973 لا يمثل فقط نصراً عسكرياً باهراً حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمه وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر.

الدماء الكويتية

وتابع لقد تعرضت الأمة المصرية على مـر تاريخها الطويل للعديد من التحديات والمصاعب ولكنها كانت دوماً قادرة على التغلب عليها وقهرها وكانت دوماً الصخرة التي تحطمت عليها كل قوى الشر التي تحاول أن تنال من سيادة أراضينا وتستنزف ثرواتنا.

ووجه العميد التحية والتقدير لكل أولئك الأبطال الذى ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية لتحرير الأرض والحفاظ عليها وتحية لكل أخ عربي ساهم في تحقيق النصر وضحى بدمائه الطاهرة لأجل نصرة مصر والأمة العربية وتحية خاصة لأبطال الجيش الكويتي الذين شاركوا إخوانهم في الجيش المصري لتحرير الأرض وصون الكرامة أولئك الذين روت دماؤهم الزكية الطاهرة أرض سيناء.

وأشار إلى أنه وبعد مرور 49 عاماً على انتصار أكتوبر و كما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر خلال الفترة من عام 1967 حتى 1973 وبعد فترات عصيبة مرت بها مصر خلال ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 استطاعت مصر محاصرة خطر الإرهاب وتوجيه ضربات قوية لعناصره وتنظيماته، واستطاعت تثبيت أركان الدولة وإعادة الاستقرار والثقة والهدوء للمجتمع المصري وإرساء أسس للتنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة الواقع والتعامل معه بكل شفافية من خلال العلم وبذل الجهد والعمل الدؤوب والثقة بالنفس مع استمرار التطلع إلى مستقبل أفضل مؤكدا أن مصر الأن تعبر مرة أخرى وتستكمل مسيرة النصر بالبناء والتطوير وتجتاز كل الصعاب لنيل غايتها وتحقيق أهدافها.

وفي ختام الكلمة وجه العميد محمد رجب تحية إعزاز وتقدير للكويت الشقيقة على الدور المتميز والمستمر في دعم مصر لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

