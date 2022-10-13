المصدات المالية وحدها لا تكفي لمواجهة الركود

مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ «النهار» ان المصدات المالية للكويت وحدها لن تكفي من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة التي سببتها الحرب الروسية - الأوكرانية وما احدثته من اضطرابات كبرى في العديد من الأسواق العالمية.

ولفتت إلى ان التشابك والتداخل بين اقتصاديات دول العالم وتوقع السيناريو الكارثي بتراجعات النفط لمستويات 60 دولاراً لبرميل النفط، يمثل ازمة حقيقية لدول مجلس التعاون الخليجي التي باتت تعاني الارتفاعات القياسية في مستويات اسعار السلع والخدمات وهو ما يعني نسف جميع الجهود التنموية التي تقوم بها تلك الدول، والقضاء على طموحاتها التنموية المستقبلية، كونها تقوم باستيراد معظم السلع والخدمات من الخارج واعتمادها بشكل شبه كامل على الايرادات النفطية في ميزانياتها العامة والتي تشكل في بعضها اكثر من 90%.

وأشارت المصادر إلى ان الكويت في حاجة إلى تنويع مصادر الدخل بسبب دخول العالم في موجة ركود تضخمية مزمنة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مستويات التضخم في الكثير من السلع والخدمات.

وذكرت ان التنويع يتطلب المواءمة بين متطلبات المواطن والتنمية، فلا يمكن لارتفاعات النفط وزيادة مستويات السيولة في الميزانية، تغطية بعض المطالب الشعبوية التي على رأسها اسقاط القروض وزيادة وتيرة طلب المكافآت والبدلات في العديد من الجهات والتي تكبد الميزانية مئات الملايين.

وأضافت ان الفوائض النفطية للعام المالي 2022/2023 والمقدرة بأكثر من 11 مليار دينار لا يمكن وحدها تلبية تلك المطالبات الشعبوية المتصاعدة، مع التذبذب الحاد في الايرادات النفطية بسبب عدم استقرار الأسعار.

وقالت: هناك الكثير من الأولويات على الحكومة العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة على رأسها المشاريع التنموية العملاقة المدرجة في خطط الحكومة التنموية والتي من شأنها تعزيز الايرادات غير النفطية، العمل على اصدار القوانين والتشريعات التي تستهدف الحكومة ومجلس الأمة اقرارها لاحداث نقلة نوعية في المشروعات المتأخرة، مع العمل على تنفيذ اعادة هيكلة ادارية واسعة النطاق لتنفيذ الرؤية الحكومية الخاصة بتحسين مستوى الأداء وتطوير بيئة الأعمال.

