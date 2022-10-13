«KIB» أعلن الرابح بجائزة حملة «فتح الودائع الاستثمارية إلكترونياً»

مال وأعمال

مازال بنك الكويت الدولي «KIB» يسعى عبر حملاته الترويجية المتميزة إلى مكافأة عملائه على نحو يرضي تطلعاتهم، حيث اعلن أخيراً عن فوز هانيه احمد رجب جودي بجائزة السحب الشهري القيمة لحملة «فتح الودائع الاستثمارية الكترونياً» - عبر «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل»، متوجاً عميلة البنك بجائزة شهر سبتمبر 2022، بعد تأهلها للدخول في السحب لاتمامها فتح وديعة استثمارية عبر تطبيق البنك للهواتف الذكية: «KIB موبايل».

وفي هذه المناسبة، هنأ المدير التنفيذي في الادارة المصرفية للأفراد في «KIB»، نواف الخريف، عميلة البنك لحصولها على جائزة الحملة ضمن سحوباته الشهرية، مشيراً إلى حرص «KIB» على مواصلة ادائه المتميز فيما يتعلق بابتكار الحملات والمكافآت التي تشجع عملاءه على تبني الحلول التكنولوجية واستخداماتها المتقدمة، التي طورها البنك ليتمكن من تقديم باقة منتجاته وخدماته المصرفية بوسائل رقمية حديثة تواكب توجهات العملاء وتلائم نمط حياتهم العصري.

داعياً عملاء البنك إلى فتح وديعتهم الاستثمارية مع «KIB» الكترونياً للاشتراك في الحملة والفوز بجوائز قيمة، كما اكد الخريف التزام البنك بالعمل الدؤوب لتعزيز اواصر الثقة التي بناها مع عملائه، والاستمرار بمكافأتهم بجوائزه القيمة عن طريق العروض والحملات الترويجية المتنوعة، التي صممت لهم بطرق مبتكرة لاثراء تجربتهم المصرفية مع «KIB»، وبما يلبي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم في نوع وجودة وكفاءة الخدمات التي يقدمها لهم.

