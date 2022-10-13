السعودية والكويت.. تفاهم سياحي لإنعاش مشترك

مال وأعمال

فوض مجلس الوزراء السعودي وزير السياحة السعودي أو من يخوله بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ووزارة الاعلام والثقافة الكويتية للتعاون في مجال السياحة والتوقيع عليه.

وقالت «واس»، في بيان لها: ان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلف المجلس وزير السياحة برفع النسخة النهائية الموقعة من المشروع لاستكمال الاجراءات النظامية.

وذكرت ان مجلس الوزراء السعودي وافق ايضاً على ان تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الالكترونية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الالكترونية في وزارة الخارجية والتي تحصل نظير اصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع «هيا» الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022. في مسعى من المملكة لجذب الراغبين في زيارة قطر ومشاهدة مباريات كأس العالم لزيارتها وانعاش قطاعي السياحة والضيافة في المملكة الخليجية.

كما وافقت وزارة الخارجية السعودية على منح تأشيرات متعددة الدخول لحاملي بطاقة «مشجع هيا»، وهي وثيقة تعريف شخصية الزامية للمشجعين لحضور مباريات مونديال قطر المزمع في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 من ديسمبر، على امل ان تستثمر المملكة هذا العرس الكروي لجذب هؤلاء لزيارتها وانعاش قطاعها السياحي.

وتأتي الاجراءات في اطار السعي الحثيث من المملكة لانعاش قطاع السياحة والترفيه لديها، حيث تتوقع تقارير متخصصة ان تشهد صناعة السياحة بالسعودية اقبالا كبيرا بعد انتهاء ازمة «كورونا»، سواء من المستثمرين في القطاع، أو السائحين والزوار، لافتين إلى ان موسم الصيف يمثل فرصة للمستثمرين لقياس مدى امكانية ضخ الاستثمارات في بعض المواقع، اضافة إلى ايجابية معظم المؤشرات المتعلقة بمستقبل السياحة بالمملكة.

كما ان تطوير انظمة الحجز تمثل خطوة اساسية باعتبارها جزءاً من البنية التحتية. وأشاروا إلى ان الخيارات المتنوعة عنصر حيوي في تعزيز التنافسية، مع اهمية تطوير انظمة البيئة السياحية. وذكروا ان صناعة السياحة السعودية تمثل مجموعة من العوامل، منها ضخ استثمارات في الخدمات المساندة للقطاع، تأسيس صندوق التنمية السياحية لتمويل المستثمرين، اضافة إلى المواسم السياحية التي اطلقتها هيئة الترفيه، وساهمت في استكشاف المواقع، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مختلف المناطق السياحية بالمملكة.

