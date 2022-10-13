199 مليون دينار خسائر البورصة السوقية

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها امس على انخفاض مؤشرها العام 31 نقطة ليبلغ مستوى 46.7014 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المئة وتم تداول 7.106 ملايين سهم عبر 8845 صفقة نقدية بقيمة 3.38 ملايين دينار (نحو 3.123 ملايين دولار)، فيما تراجعت القيمة السوقية للبورصة 199 مليون دينار لتصل الى مستوى 44.875 مليار دينارمقابل 45.074 مليار دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41.1 نقطة ليبلغ مستوى 22.5261 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03.0 في المئة من خلال تداول 53 مليون سهم عبر 2760 صفقة نقدية بقيمة 2.6 مليون دينار (نحو 9. 19 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 71.43 نقطة ليبلغ مستوى 91.7850 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55.0 في المئة من خلال تداول 7.53 ملايين سهم عبر 6085 صفقة بقيمة 32 مليون دينار (نحو 103 ملايين دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 93.2 نقطة ليبلغ مستوى 40.5409 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 05.0 في المئة من خلال تداول 4.43 مليون سهم عبر 1924 صفقة نقدية بقيمة 4.5 ملايين دينار (نحو 3.17 مليون دولار). وبلغت قيمة التداول خلال 38.3 مليون دينار، وزعت على 106.72 ملايين سهم، بتنفيذ 8.85 آلاف صفقة. وشهدت الجلسة انخفاض 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ5%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الطاقة بـ1.05%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً. وعلى مستوى الأسهم، تقدم «صكوك» القائمة الخضراء بـ6.93%، فيما جاء «معادن» على رأس التراجعات بـ13.51%.

