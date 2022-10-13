المجموعة البترولية: 2.926 مليون دينار أرباحاً متوقعة للربع الثالث

مال وأعمال

أعلنت «المجموعة البترولية المستقلة» (البترولية) ان الادارة المالية للشركة قد انتهت من اعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 2022/09/30، حيث من المتوقع ان يصل صافي الربح إلى 2.926 مليون دينار تقريباً، اي ما يعادل حوالي16.18 فلساً للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 1.165مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 2021/09/30، اي ما يعادل 6.44 فلوس للسهم الواحد. هذا ومـن المتوقـــع ان يبلغ صافي ربـــح الشركـــة خلال فترة التسعـة اشهر المنتهية في 30/09/2022 مبلــغ 6.563 ملايين دينار تقريباً، اي حوالي 36.30 فلساً للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.506 ملايين دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30/09/2021، اي ما يعادل 35.99 فلساً للسهم الواحد. وستقوم الشركة بالاعلان عن طريق شركة البورصة عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2022 بعد مراجعتها من قبل مدققي الحسابات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

