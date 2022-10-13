اقتصاد بريطانيا ينكمش بـ %0.3

مال وأعمال

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 في المئة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية لمكتب الإحصاءات الوطنية. كما تم تعديل النمو الذي تم تسجيله في يوليو بالخفض، من 0.2 في المئة المسجلة سابقًا إلى 0.1 في المئة.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا نموا صفريا في أغسطس. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر،: «الاقتصاد انكمش في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل».

