حرق النفط في محطات الكهرباء.. تدمير للبيئة

مال وأعمال

أكد خبراء نفط ومتخصصون في مجال البيئة وأكاديميون على أن أسباب التلوث في الكويت عديدة ومتنوعة أبرزها محطات توليد الكهرباء والماء القديمة التي كانت تستخدم النفط الثقيل وزيت الوقود بالإضافة إلى المصانع ووحدات التكرير القديمة، مشددين على ضرورة اتخاذ السبل كافة لحماية البيئة الكويتية من التلوث سواء أكان تلوثاً صناعياً أو من صنع الإنسان.

واضاف الخبراء أنه رغم تواجد كل تلك المسببات، إلا أن الكويت بدأت تخطو خطوات كبيرة لمكافحة التلوث، مؤكدين على الدور المتنامي للهيئة العامة للبيئة المتمثل في الدور الرقابي على كافة الجهات.

وشدد خبراء النفط على أن وزارة الكهرباء المسؤول الأول والأخير عن التلوث الذي فاق كل الحدود لافتين إلى أن «الكهرباء» تحرق الخام بكميات هائلة رغم وجود تكنولوجيا حديثة لتقليل المخاطر كما أن الانبعاثات الضارة تصل لدول مجاورة اشتكت من ارتفاع معدلات الضرر البيئي. وأوضحوا ان الكويت تعد من الدول ذات الموارد المالية العالية وعليه يجب أن تكون الأولوية لرصد ميزانية كبيرة للإنفاق على المشاريع التي تواجه التلوث البيئي، مؤكدين على أن الإنفاق على تلك المشروعات يصب في مصلحة المواطن وصحته التي تعد عاملاً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة. وأشاروا الى ان الكويت كدولة نفطية تعتمد على صناعة النفط في المقام الأول عانت كثيرا من عمليات التلوث النفطي نتيجة طبيعية لعمليات الإنتاج والتكرير ومصافي البترول، لافتين الى ان التقدم في مجال التقنيات البيئية وحماية الانسان بدأ يأخذ منحنى كبيراً ومتقدماً لتحقيق درجات كبيرة من الحماية.

وأوضحوا ان الصناعة النفطية بدأت في اتخاذ إجراءات كبيرة لحماية الكويت من التلوث وأبرزها عدد من المشروعات البيئية التي تعتمد على أجهزة ومعدات تنتج المواد الصديقة للبيئة وأهمها مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور وغيرها من المشاريع في الشركات النفطية المختلفة. وأكدوا على ان محطات توليد الكهرباء والماء كانت سببا رئيسياً لتلوث البيئة قديماً نظرا لاعتمادها على زيت الوقود والنفط الخام، مشيرين الى ان التحديث والتطوير الذي حدث خلال السنوات الماضية كان سببا في تقليل عمليات التلوث نظرا لاستخدام الغاز والتروبينات الغازية الحديثة التي تقلل عمليات التلوث بشكل كبير.

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قال أستاذ البيئة والاستاذ في قسم الهندسة الصناعية والنظم الادارية بكلية الهندسة والبترول جامعة الكويت الدكتور خالد الخالدي إن أسباب التلوث في الكويت عديدة ومتنوعة أبرزها محطات توليد الكهرباء والماء القديمة التي كانت تستخدم النفط الثقيل وزيت الوقود بالإضافة إلى المصانع ووحدات التكرير القديمة، والسيارات بكل أنواعها التي تتزايد بشكل كبير في الكويت في الوقت الراهن، إضافة إلى ذلك محارق النفايات ومحارق نفايات المستشفيات.

وأضاف أنه رغم تواجد كل تلك المسببات للتلوث البيئي، إلا أن الكويت بدأت تخطو خطوات كبيرة لمكافحة التلوث، مؤكداً على الدور المتنامي للهيئة العامة للبيئة المتمثل في الدور الرقابي على الجهات كافة، مشدداً على ضرورة الدعم والتعاون المستمر من الجهات الحكومية للهيئة العامة للبيئة للقيام بدورها على أكمل وجه.

وأوضح أن الهيئة العامة للبيئة بدأت خلال السنوات الماضية في مراقبة المصانع والشركات والجهات الحكومية التي ثبت ضلوعها في التلوث البيئي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على زيادة القوانين والتشريعات المشددة على أسباب التلوث موضحاً أنه على الرغم من كل تلك المجهودات إلا أنها تحتاج إلى زيادة الحملات سواء فعلية أو قانونية أو إعلامية لتطبيق القوانين على الجهات المسببة للتلوث.

تلوث بيئي

وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الوحدات القديمة التابعة للقطاع النفطي تحتاج إلى تحديث وتطوير للوصول إلى نسب متدنية من التلوث البيئي، مشيداً بالتحديث الكبير الذي أحدثته الشركات النفطية على مشروع الوقود البيئي ومصفات الزور وعدد من خطوط الغاز.

ولفت إلى ضرورة نقل محارق النفايات ومحارق المستشفيات إلى أماكن بعيدة لتخفيف حدة التلوث، بيد أن د. الخالدي عاد وأكد على ضرورة المحافظة على الاتفاقيات الدولية التي تمنع تواجد المحارق والمصانع المسببة للتلوث على حدود الدول المجاورة.

وأفاد أن الكويت بدأت مؤخراً في استخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء والماء وهو ما وفر كثيرا من المال وقلل كثيراً من التلوث نظراً للكفاءة والفعالية في استخدامات الغاز مؤكداً أن هناك استخدامات حديثة ومتطورة لتوليد الكهرباء والماء مثل الغاز والتوربينات الغازية أو المحطات النووية السلمية.

وقال إن الكويت بحاجة إلى تدريب كفاءات وكوادر وطنية شابة للتعامل مع الحوادث البيئية في عملية (كعملية أمن وقائي) ، مؤكداً أن للعنصر البشري المدرب دوراً كبيراً في المساهمة في القضاء على التلوث.

من جانبه، قال الخبير في الشؤون النفطية كامل الحرمي إن الكويت بلد صناعة نفطية عانت من التلوث قديماً، موضحاً أن أسباب التلوث بدأت فعلياً فى الانخفاض تدريجياً خلال عشر السنوات الماضية.

واضاف الحرمي أن انخفاض نسبة التلوث جاءت بسبب الإقبال المتزايد من وزارة الكهرباء على استخدام الغاز الطبيعي، والأقل نسباً في تلوث البيئه لافتاً إلى أن استخدامات النفط وزيت الوقود في محطات توليد الكهرباء والماء سوف تنتهي تماماً على المدى المتوسط. وأوضح أن القطاع النفطي بدأ في عدد من المشاريع التي تهدف إلى انتاج منتجات ذات محتوى كبريتي منخفض، مشيراً إلى أن أبرز تلك المشاريع الوحدات الجديد لمشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور. وذكر الحرمي أن استخدامات الغاز الطبيعي في المحطات يعد ارخص سعراً وافضل من ناحية التشغيل والصيانة وأقل سعراً وتلوثاً، مشيداً بخطوات القطاع النفطي خلال السنوات الماضية.

أفضل الأجهزة

من جانبها قالت مدير دائرة البيئة الأسبق في مؤسسة البترول الكويتية د. فاطمة الشطي إن القطاع النفطي الكويتي يمتلك أفضل الأجهزة والمعدات التي تعمل على تقليل التلوث البيئي في كل من وحدات التكرير ومحطات الكهرباء مضيفة أن مؤسسة البترول أدخلت أعلى درجات التكنولوجيا لمجابهة التلوث البيئي وشددت د. الشطي علي ضرورة تدريب الكوادر على الأجهزة البيئية كافة، بالإضافة إلى عمل محاضرات تنويرية للمجتمع حول القضايا البيئية.

وأضافت الشطي أن التلوث البيئي له أضرار على العديد من الجوانب في المجتمع أولها صحة الإنسان والكائنات الحية وكل ما يتعلق بمأكل الإنسان ومشربه، مشيرة إلى ضرورة مجابهة التلوث البيئي بدءاً من الإنسان والمجتمع ثم الهيئات والشركات والحكومة.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الكويت ذات مؤشر جيد في مياه الشرب التي تنتج من محطات التكرير نظراً لاستخدام أجهزة عالية الجودة لتلك المحطات لافتاً إلى أن هناك تلوثاً بيئياً حقيقياً يصيب مياه الشرب عقب دخولها إلى المنازل وذلك بسبب الأنابيب وتلوثها الطبيعي.

مشاريع التلوث البيئي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن دولة الكويت تعد من الدول ذات الموارد المالية العالية وعليه يجب أن تكون الأولوية لرصد ميزانية كبيرة للإنفاق على المشاريع التي تواجه التلوث البيئي، مؤكداً أن الإنفاق على تلك المشروعات يصب في مصلحة المواطن وصحته التي تعد عاملاً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة.

واضاف رمضان أن الكويت حسب التصنيفات والمؤشرات العالمية (غير جيدة) بيئياً وذلك بسبب كثرة عوامل التلوث

وتعددها مقارنة بقلة المساحات المزروعة ومحاربة التلوث.

وأشار إلى أن الكويت كبلد نفطي لابد وأن يكون التلوث البيئي على رأس الأولويات لا سيما وأن التعامل مع المشكلات البيئية يتطلب وضع الخطوط العريضة والتكلفة المالية لبدء تلك المشروعات.

وأفاد أنه يجب توجيه الإنفاق إلى المشاريع البيئية لاستصلاح كميات كبيرة من المساحات الزراعية والتي بدورها ستعمل على تخفيف درجات الحرارة

ومن ثم تقليل التلوث ونوه رمضان إلى أن الكويت لديها ثلاثة مصادر رئيسية لتوليد الكهرباء زيت الوقود

والغاز الطبيعي والنفط الخام موضحاً أن الدولة تستخدم اي نوع من الثلاثة حسب ما هو متوافر من الدولة والأسعار العالمية لتلك المنتجات.

محطات توليد الطاقة

يوجد في الكويت 7 محطات لتوليد الطاقة وهي:

1 - محطة الشويخ

2 - محطة الشعيبة الشمالية

3 - محطة الشعيبة الجنوبية

4 - محطة الدوحة الشرقية.

5 - محطة الدوحة الغربية

6 - محطة الزور الجنوبية.

7 - محطة الصبية.

الكويت الأولى عربياً والثامنة عالمياً في تلوث الهواء أشار مؤشر عالمي الى ان مدينة الكويت حلت في المركز الثامن عالمياً، والأولى عربياً، في قائمة المدن الأكثر تلوثاً، وفقاً لمؤشر جودة الهواء الأميركي (AQI) الذي نشرته شركة «آي كيو اير» السويسرية. وبعد الكويت، حلت مدينة كازماندو النيبالية في المركز التاسع، ومدينة وهان الصينية في المركز العاشر. وجاءت مدينة لاهور الباكستانية في المركز الأول تلتها مدينة ديلهي الهندية، ثم مدينة تشونغكينغ الصينية، لتأتي في المركز الرابع مدينة مومباي الهندية، ثم هانغزو الصينية، ومدينة جاكرتا الإندونسية، تلتها مدينة دكا في بنغلاديش.