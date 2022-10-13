الإبراهيم: ربط نتائج الانبعاثات إلكترونياً مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للبيئة

مال وأعمال

حول الدور الرقابي الذي تلعبه الهيئة العامة للبيئة في المحافظة على البنية من الملوثات كافة، قالت مدير ادارة العلاقات والاعلام

والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم ان للهيئة العامة للبيئة الولاية العامة على جميع شؤون البيئة في الكويت ومن هذا المنطلق تمارس دورها الرقابي في الحفاظ على البيئة وحمايتها عن طريق جملة من الاعمال والمهام مثل وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية في الدولة. واضافت الابراهيم ان الهيئة تسهم بشكل ايجابي عن طريق دورها الرقابي لجميع الجهات

سواء كانت حكومية او قطاعاً خاصاً في المحافظة على البيئة، مؤكدة ان الهيئة العامة للبيئة تمارس دورها الرقابي في الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها من حماية الهواء الخارجي والبيئات المائية والساحلية والبيئة الارضية وذلك لجميع الانظمة البيئية في الدولة.

واشارت الابراهيم الى ان ادارات الهيئة الفنية تحث كلا من قطاع الشؤون الفنية وقطاع شؤون الرقابة البيئية أن يقوما بهذا الدور كل حسب تخصصه ومهامه واعماله المنوطة لهذا الغرض، ضاربة مثالاً على ذلك بادارة رصد جودة الهواء، وادارة رصد جودة المياه، ادارة رصد السواحل والتصحر، ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي وادارة المخلفات وغيرها من الادارات الفنية.

وحول دور الهيئة في الحد من تلوث محطات توليد الكهرباء للبيئة افادت الابراهيم ان محطات توليد الكهرباء تقوم حاليا بارسال بيانات الانبعاثات من المحطات للهيئة العامة للبيئة بشكل شهري، والمرحلة المقبلة سيتم ربط نتائج الانبعاثات الكترونيا مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للبيئة.

