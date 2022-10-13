رحيل فخري شهاب.. مهندس التحول من الروبية إلى الدينار

مال وأعمال

توفي الخبير الاقتصادي الكويتي وعرّاب تحويل العملة الكويتية من الروبية الهندية إلى الدينار الكويتي، الدكتور فخري شهاب أول أمس، الثلاثاء، وكان أتمّ الـ101 عام في الماضي، وفقد في الأعوام الأخيرة بسبب كبر سنّه أجزاء من سمعه وبصره.

وفخري شهاب من مواليد مدينة البصرة العراقية، عام 1921، وغادر العراق عام 1945 بعد حصوله على بكالوريوس في القانون إلى لندن عام 1945، وكان من أوائل العرب الذين حصلوا على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد الشهيرة وقضى عاماً في القاهرة ثم انتقل إلى العراق وكان له الفضل في تغيير اتجاهة من القانون الى الاقتصاد والذي تخصص فيه في جامعة اكسفورد . وحصل شهاب على الجنسية الكويتية في 1959، بسبب تمتعه بعلاقة خاصة مع أمير الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى حكم البلاد في الفترة من 1977 إلى 2006، وبدأت علاقتهما منذ أواخر الخمسينيات حين كان الشيخ جابر الأحمد رئيساً لدائرة المال والأملاك العامة قبل استقلال البلاد، ثم رئيساً لمجلس النقد الكويتي، الذي قام بإصدار أول عملة كويتية وتحوّل إلى بنك الكويت المركزي عام 1968.

وشارك شهاب في تأسيس عدد من المؤسسات الاقتصادية الكويتية الكبرى، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن. كما ساهم في تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط وصندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وكانت أبرز محطات شهاب المهنية، عمله مستشاراً اقتصادياً للحكومة الكويتية مع بدايات استقلال البلاد عام 1961، وحاجة الدولة الناشئة بمؤسساتها المالية والاقتصادية إلى كفاءات مثله، كما عمل في سكرتارية هيئة الأمم المتحدة، ومستشارا لسمو الامير الراحل جابر الاحمد، ومستشاراً لحكومة بنما، بالإضافة إلى عمله مستشاراً لشركة «ميتسوي» اليابانية في طوكيو ولندن، ومستشارا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء العراقي وعضوا في مجلس النقد، كما تولى مهام حلقة وصل بين الكويت والعالم الخارجي ومن اوائل الذين عملوا في مهنة التدريس في جامعة اوكسفورد البريطانية. والراحل له بنتان الاولى في لندن والثانية في الولايات المتحدة.

