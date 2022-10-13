«المتحد»: 10 فائزين جدد في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب . وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار لكل منهم وهم : ألطاف الغانم، وعائشة علي أحمد عابدين، ووردة خليفه العبدالله، وجميلة جديع مبارك حبيليص، وفاطمة حمزة عباس الكوت، وأنوار محمد علي الكندري، وسعدة هلال لفتة الشمري، وخالد خلف علي خلف، وصالح عبدالله محمد الحبشي، وبتلة محمد باتل الرشيدي. يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي. وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

