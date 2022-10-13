«زين» حصدت جائزة «شريك العام» من «Westcon-Comstor»

مال وأعمال

حصدت زين جائزة «شريك العام – خدمات سيسكو للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت» من شركة Westcon-Comstor الموزّع العالمي لخدمات تكنولوجيا الأعمال، وذلك تقديراً لتميّزها في دفع منظومة التحوّل الرقمي بقطاع الشركات الناشئة من خلال تقديمها للحلول الأحدث والأكثر تطوّراً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء التكريم على هامش مُشاركة زين في معرض جيتكس للتقنية 2022 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول حمد المرزوق، والمدير التنفيذي في مجموعة Westcon-Comstor ستي? لوكي.

وعبّرت زين عن فخرها بإضافتها لهذه الجائزة إلى رصيد الإنجازات والجوائز التي حصدتها في الآونة الأخيرة، والتي تعكس جهودها المتواصلة وحرصها الدائم على أن تكون الوجهة الأولى لخدمة الاحتياجات التقنية للشركات الناشئة ودعم روّاد الأعمال بما يُسهم في تحفيز بيئة التعاون المُشترك وتطوير قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة في السوق الكويتي.

وأتت جائزة «شريك العام» تقديراً لتميز الشراكة الاستراتيجية بين زين Westcon-Comstor على مدار السنوات الماضية في تقديم خدمات شركة سيسكو العالمية الموجهة لأصحاب الأعمال الناشئة، فقد تعاون الشريكان في العديد من المجالات الحيوية ذات الأهمية مثل البنية التحتية الأساسية، والشبكات، وتقنية SD-WAN، وحلول الأمن وتكامل الأعمال وغيرها، وذلك لمساعدة أصحاب الأعمال على التميز وتحقيق النمو المُستدام في سوق العمل. وتعتبر Westcon-Comstor واحدة من الشركات الرائدة في مجال توزيع الخدمات ذات القيمة المضافة الخاصة بالأمن والشبكات والبنية التحتية ومراكز البيانات وغيرها، وذلك من خلال شبكة شركائها الواسعة المتكونة من الشركات التكنولوجية العالمية التي تقدم الحلول المتطورة وفق أعلى المواصفات والمعايير.

وتُقدّم زين حلولاً مُتكاملة تجمع مُختلف خدمات الأعمال التي تلائم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد، مما يضمن التوسّع السلس والسريع لأعمالها، كما تُقدّم الشركة عروضاً ملائمة وحصرية لعملائها تُصممها وفقاً لاحتياجات شركاتهم وعملائهم وشركائهم على حد السواء، لضمان الفعالية والسرعة في سير أعمالهم اليومية. وتؤمن زين بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، ومنها تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع في الدولة. وتستمر زين في تحقيق استراتيجيتها نحو التحوّل إلى المزوّد الرقمي المُتكامل، والتي تهدف من خلالها بشكل رئيسي إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق الكويتي، كما تعكس هذه الجائزة التزام زين بدفع عجلة التحوّل الرقمي في الكويت من خلال المُساهمة في تطوير قطاع الأعمال المحلّي، وخاصةً دعم الشركات الناشئة والأعمال النامية وروّاد الأعمال.

