«تنظيم التأمين»: 63 شركة وساطة مسموح لها بالعمل

مال وأعمال

أعلنت وحدة تنظيم التأمين ان هناك 63 شركة وسطاء التأمين قادرة على اصدار وتجديد وثائق التأمين، و يسمح لها بالتأمين وإعادة التأمين والمهن التأمينية وهي:

أمان للتأمين التكافلي (ترخيص منتهٍ)، أيس لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، أيه آي جي ميا المحدودة (ترخيص منتهٍ)، إعادة التأمين الكويتية (ترخيص قائم)،إيلاف للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، الأميركية للتأمين على الحياة (ترخيص قائم)، الأهلية للتأمين (ترخيص قائم)، الأولى للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، البحرينية الكويتية للتأمين (ترخيص قائم)، التأمين الأردنية (ترخيص قائم)، التأمين العربية السعودية (ترخيص قائم)، التأمين العربية المحدودة (ترخيص قائم)، الخليج للتأمين وإعادة التأمين (ترخيص قائم)، الخليجية للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، الدولي للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، الرقة لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، الشاهين المتحدة لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، الشركاء المتحدون لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، الصالح لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، الصباح لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، الضمان للتأمين التكافلي (ترخيص قائم )، العربي لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، العربية الإسلامية للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، والعربية الدولية لوساطة التأمين (ترخيص منتهٍ)، الكويت للتأمين (ترخيص قائم)، الكويتية العالمية للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، الكويتية القطرية للتأمين (ترخيص قائم)، اللبنانية السويسرية للضمان (ترخيص قائم)، المتحدة للتأمين (ترخيص منتهٍ)، المجموعة الوطنية لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، الهلال تكافل (ترخيص قائم)، الهند الجديدة للتأمين المحدودة (ترخيص قائم)، الوطنية للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، الوطنية للتأمين على الحياة والعام ( ترخيص منتهٍ)، انشور اند سكيور لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، اورينتال انشورنس ليمتد (ترخيص منتهٍ)، ايليت لوساطة جميع أعمال التأمين (ترخيص قائم)، برقان تكافل للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، بوبيان للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، بيت التأمين الكويتي لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، بيتك للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، تآزر للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، جابكورب الكويت لوساطة التأمين ( ترخيص منتهٍ)، جاكوب نجيرو كاروكي (ترخيص قائم)، جلف ترست لوساطة التأمين (ترخيص منتهي)، رايت لوساطة التأمين (ترخيص منتهٍ)، زمزم للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، سيغنا الشرق الاوسط للتأمين (ترخيص قائم)، شركة الجزيرة العربية لوساطة التأمين (ترخيص منتهٍ)، شركة دار السلام للتأمين التكافلي (ترخيص منتهٍ)، شركة نجوم الأحمدي لوساطة التأمين (ترخيص منتهٍ)، وشركة واب ميد لإدارة خدمات التأمين (ترخيص قائم)، عناية للتأمين (ترخيص قائم)، غزال للتأمين (ترخيص منتهٍ)، غلوب ميد كويت لإدارة مطالبات التأمين الصحي (ترخيص قائم)، فينتشرش فارس ليمتد لوساطة التأمين (ترخيص

قائم)، كويت اريا لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، لآلئ العثمان لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، مجموعة الخليج للتأمين (ترخيص قائم)، مصر للتأمين (ترخيص منتهٍ)، ميثاق الكويتية لوساطة التأمين (ترخيص قائم)، وثاق للتأمين التكافلي (ترخيص قائم)، ووربة للتأمين و إعادة التأمين (ترخيص قائم).

