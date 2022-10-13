«الوطني» يتعاقد مع «واره»

مال وأعمال

يؤمن بنك الكويت الوطني بأن موظفيه هم أهم أصوله، لذلك يولي أهمية كبيرة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن توقيع اتفاقية تعاون مع مستشفى واره لإدارة وحدة الإسعافات الأولية في المبنى الرئيسي والذي يقدم خدماته لموظفي البنك. وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بحضور مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني وكذلك الرئيس التنفيذي لمستشفى واره د. غنيمة العمر.

وبهذه المناسبة قال العبلاني: «إن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل فعّال في سهولة الوصول للخدمات الطبية التي ستوفرها وحدة الإسعافات الأولية لنحو 2000 موظف في المقر الرئيسي للبنك بفضل ما تملكه من تجهيزات عالية المستوى تتماشى مع الاشتراطات والمتطلبات من وزارة الصحة».

وأضاف العبلاني أن بنك الكويت الوطني يتبنى منظوراً أوسع لرفاهية ورعاية موظفيه يشمل العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على تهيئة وتشجيع أسلوب حياة صحي ورفع نسبة الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية عبر البرنامج والاستشارات الطبية في الصحة النفسية والعامة من خلال المنصات التفاعلية وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك. وأوضح العبلاني أن «الوطني» ومن منطلق إدراكه بأهمية تحسين صحة وسلامة أصحاب المصالح الرئيسيين بمن فيهم الموظفون، والعملاء، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من نهج التنمية المستدامة، يعمل باستمرار على تحديث سياسته الخاصة بالصحة والسلامة التي تم وضعها بناء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة.

وأكد على أن «الوطني» يتمتع بثقافة بيئة عمل فريدة ترفع شعار «صحة وسلامة موظفينا أولا»، إيمانا منه بأن تحسين صحة الموظفين سينعكس إيجابيا على أدائهم الوظيفي وجودة ما يقدمه البنك من خدمات ومنتجات. من جانبها عبرت الرئيس التنفيذي لمستشفى واره د. غنيمة العمر عن سعادتها بهذه الشراكة التي تجمع مستشفى واره بعلامة مصرفية مرموقة ورائدة مثل بنك الكويت الوطني، مؤكدة على تطلعها إلى توطيد هذه الشراكة عبر مساعدة البنك في توفير أفضل الخدمات الطبية لموظفيه.

