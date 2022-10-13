«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة العيادات الثانية

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية («جي إف إتش أو المجموعة») عن التوسع في خوضها قطاع المكاتب الطبية/ العيادات من خلال محفظة عيادات طبية تعد الثانية لها بالولايات المتحدة الأميركية في إطار معاملة تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار. تتكون المحفظة المدرة للدخل من 11 أصلا من الأصول المتنوعة جغرافيا والمنتشرة عبر أربع ولايات أميركية، هي كاليفورنيا، تكساس، ماريلاند ولويزيانا. يعتمد هذا الاستثمار على الشراكة مع «بيج سكاي ميديكال»، المنصة المعروفة المتمرسة في إدارة الأصول والتي تركز على الأصول الطبية، مع سجل حافل في مجال استحواذ وإدارة عقارات الرعاية الصحية.

تقوم جي إف إتش بمواءمة مصالحها مع بيج سكاي ميديكال حيث تولي كلتا الشركتين اهتماما كبيرا بالاستثمار وتجميع الأصول في القطاع الطبي الذي يشهد طلبا عاليا ويقاوم التراجع. لقد أثمرت شراكة جي إف إتش مع بيج سكاي فعلياً عن عدد من الاستحواذات بلغت قيمتها حوالي 500 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الستة الماضية وحدها. وتعتبر هذه المعاملة الثالثة ضمن سلسلة من الاستحواذات المشتركة. وقال نائل مصطفى، رئيس مشارك لإدارة الاستثمار – العقارات في جي إف إتش: «يسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على محفظة العيادات الطبية المتميزة والمدرة للدخل هذه في إطار التوسع المستمر لجي إف إتش في قطاع مباني المكاتب الطبية في المدن سريعة النمو في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

نحن نؤمن بشدة بالأسس طويلة الأجل في قطاع الرعاية الصحية والديناميكيات التي تدعم زيادة الطلب على المكاتب الطبية عالية الجودة، ومن بينها زيادة عدد السكان المسنين والنمو في رعاية مرضى العيادات الخارجية التي تستمر في جعل القطاع شديد المرونة وغير متأثر بالدورات الاقتصادية. نتطلع إلى العمل مع شريكنا «بيج سكاي ميديكال» لتعظيم قيمة هذه الأصول».

