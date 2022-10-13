«التجاري»: جناح في الأ?نيوز نهاية الأسبوع

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن تواجده في عطلة نهاية الأسبوع بمجمع الأفنيوز من خلال جناح خاص بالبنك وذلك لتذكير العملاء وزوار الأفنيوز بحساب النجمة والسحب الكبير الذي سوف ينظمه البنك على أكبر جائزة نقدية في العالم مرتبطة بحساب مصرفي، علماً بأنه مازال أمام العملاء الفرصة لفتح حساب النجمة والفوز بالجائزة النقدية الكبرى.

ويهدف الجناح إلى تعريف رواد مجمع الأفنيوز بمزايا حساب النجمة وكذلك الموعد الأخير لفتح الحساب وهو تاريخ 31 أكتوبر 2022 للدخول في السحب على جائزة المليون ونص مليون دينار والمقرر اقامته يوم 6 يناير 2023، علماً بأنه بإمكان العملاء فتح الحساب عبر تطبيق البنك التجاري على الهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعريف رواد المجمع على تفاصيل ومميزات الحساب التي تتيح لهم فرصة الفوز بالعديد من الجوائز النقدية القيمة الأخرى على مدار العام. وسوف يقوم فريق التجاري المتواجد في الجناح بمساعدة العملاء والزوار وتزويدهم بالمعلومات عن حساب النجمة والرد على جميع الاستفسارات وتعريفهم بالجوائز التي يقدمها الحساب على مدار العام، وهي جوائز أسبوعية بمبلغ 5,000 دينار وشهرية بمبلغ 20,000 دينار ونصف سنوية بمبلغ 500,000 دينار والسنوية التي سيقام عليها السحب في شهر يناير المقبل وقدرها مليون ونصف دينار، علماً بأن حساب النجمة يعد من الحسابات المفضلة للعديد من العملاء.

