الملا: تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية في قطاع البترول المصري

مال وأعمال

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و محمد السرحان مدير الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» في مصر، حيث تم بحث موقف أنشطة الشركة واستثماراتها في حقول إنتاج البترول والغاز بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط، وسبل تدعيمها خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الشركة في خليج السويس بمنطقة امتياز جيسوم/ طويلة علاوة على وجود فرص واعدة في منطقة امتياز رأس كنايس بالصحراء الغربية.

وأكد المهندس طارق الملا أن توجه الشركات الكويتية لتعزيز التعاون مع قطاع البترول يلقى دعماً وترحيبا كبيراً من القطاع في إطار بناء شراكات اقتصادية قوية وزيادة النجاحات المشتركة، مشيرا الى أن العلاقات المتميزة وتوافر الفرص والاحتمالات الواعدة في مصر يشكل حافزاً للشركات لضخ المزيد من الاستثمارات.

ولفت الوزير الى الشراكة الممتدة بين قطاع البترول وشركة كوفبيك الكويتية وتاريخ عملها في مصر، علاوة على الشراكة المتميزة والناجحة مع مؤسسة البترول الكويتية التى تعد كوفبيك أحد أذرعها، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

من جانبه اوضح مدير شركة كوفبيك مصر أن تاريخ عمل الشركة في مصر الذى يمتد لأكثر من 40 عاماً منذ عام 1981 يجعلها حريصة على تعزيز التعاون مع قطاع البترول المصرى و تدعيم أنشطتها واعمالها، مؤكداً ان ماتحقق من نجاح مشترك في مشروعات جيسوم بخليج السويس يدعو للفخر ويمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من النجاحات، وأشاد بالتطور الكبير والمجهودات المبذولة لتطوير البنية الأساسية في انحاء مصر كافة والتي تعد من أهم عوامل نجاح الإستثمار وتحفيز المستثمرين.

ومن جانبه أكد السفير الكويتى على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وهو ما يهيىء المجال لمزيد من التعاون والعمل المشترك في المجالات كافة وخاصة البترول والغاز في ضوء ما تحققه مصر من نتائج مشهودة في هذا القطاع وتوفير فرص استثمارية مشجعة.

حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

