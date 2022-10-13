«آرك»: «بيتكوين» ستتخطى حاجز المليون دولار

مال وأعمال

ثبت ياسين المنجرة، المحلل في «آرك إنفستمنت مانجمنت» (Ark Investment Management) على موقفه بشأن توقعات شركته بأن سعر «بيتكوين» سيتجاوز حاجز المليون دولار رغم عمليات البيع الهائلة التي شهدتها العملة الرقمية هذا العام.

كاثي وود، الرئيسة التنفيذية والمؤسّسة لشركة «آرك إنفستمنت مانجمنت التي تدير مجموعة صناديق متداولة في البورصة، توقعت في وقت سابق من هذا العام أن تتجاوز قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم حاجز المليون دولار لكل عملة بحلول عام 2030. رغم ذلك، باع كل من مُلّاك ومعدني العملة المشفرة حيازاتهم منها بشكل جماعي في عام 2022 في ظل مواصلة «الاحتياطي الفيدرالي» تشديده الجريء للسياسة النقدية، مما دفع بالمستثمرين بعيداً عن فئات الأصول الأكثر خطورة، مثل العملات المشفرة.

وفقاً لبيانات «بلومبرغ»، انخفضت العملة الافتراضية الرائدة بمقدار 60 % تقريباً لتصل إلى حوالي 19 ألف دولار هذا العام.

مع ذلك، قال ياسين المنجرة محلل العملات المشفرة في «آرك» في مقابلة مع تلفزيون

بلومبرغ، إنه لا تزال هناك فرصة كبيرة مواتية موجودة في «بيتكوين»، مكرراً وجهة نظر شركته بأن سعر عملة «بيتكوين» الواحدة سيتجاوز المليون دولار في السنوات

المقبلة.

