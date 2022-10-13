«مصر السيادي» يضم «كهرباء بني سويف»

مال وأعمال

اختار صندوق مصر السيادي محطة كهرباء «بني سويف» في صعيد مصر لتكون أولى المحطات التي يعمل على ضم أصولها إليه قبل نهاية العام، وطرح حصص منها على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق.

محطة كهرباء «بني سويف» هي واحدة من 3 محطات جرى افتتاحها بمصر في يوليو 2018، محطات كهرباء الثلاث بنتها شركة «سيمنز» الألمانية بالتعاون مع «أوراسكوم كونستراكشون» و«السويدي إليكتريك» لتوليد الكهرباء، بكلفة 6 مليارات يورو، بقدرات 14.4 جيجاوات في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف.

يبلغ رأسمال شركة «بني سويف» لإنتاج الكهرباء 11.1 مليار جنيه، ويرأس مجلس إدارتها إبراهيم زارع. تسهم محطات الكهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بنسبة 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة في مصر، والوفر المحقق من الوقود يمكّن الشركة القابضة للكهرباء من الوصول إلى كلفة المحطة في عام 2025.

أحد المصادر الذين تحدث مع «الشرق» قال: «الطرح قد يكون لمستثمر واحد استراتيجي أو طرح حصص أقلية على عدد من المستثمرين، كل الخيارات مطروحة ولا يوجد وقت محدد للطرح، خصوصاً أنه من فترة كان قد جرى إرجاء الطرح، وسيجري ضم الأصول أولاً إلى الصندوق، وهو من سيقرر لاحقاً، لكن لن يكون الأمر سريعاً في أي حال».

