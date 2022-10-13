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أفضل أنظمة معاشات تقاعدية في العالم.. وأسوأها


استحوذت أنظمة التقاعد في أيسلندا وهولندا والدنمارك مرة أخرى على المراكز الثلاثة الأولى على مؤشر معاشات التقاعد «ميرسر سي إف إيه إنستيتيوت غلوبال بنشن» (Mercer CFA Institute Global Pension Index)، غير أن تقرير المؤشر أوصى بضرورة رفع سن التقاعد في كل مكان تقريبا في مواجهة زيادة المخاطر الناتجة عن شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد وتضخم الديون الحكومية. جاءت تايلندا في ذيل القائمة مباشرة بعد الفلبين والأرجنتين والهند، وقد وصفت شركة «ميرسر» هذه الأنظمة بأن لديها «بعض الخصائص المرغوبة» ولكنها تعاني من جوانب ضعف كبيرة ينبغي معالجتها.


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