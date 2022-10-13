«عِلم» تُشارك في «أسبوع جيتكس»

مال وأعمال

تستعرض «عِلم»، أبرز حلولها الذكية وخدماتها المبتكرة المتوائمة مع الاحتياجات في الأسواق العالمية، وذلك خلال مشاركتها الحالية في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، المعرض الأكبر للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 14 من شهر أكتوبر الحالي.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة على صعيد الخدمات الحكومية الرقمية، والحلول الاستشارية في مجال التحول الرقمي المساهمة في تحسين جودة الحياة، والخدمات الرقمية الجاهزة والمتاحة للاشتراك المباشر في العديد من المجالات وفق احتياجات الدول المختلفة، بما يخدم شريحة كبيرة من المجتمعات عبر واجهة استخدام أكثر سهولة وسلاسة، مع إمكانية الوصول في أي وقت ومن أي مكان؛ وكذلك الحلول الرقمية المتكاملة التي يتم تنفيذها للمشاريع الكبرى والمعقدة، مع أنظمة تقدم الخدمات أساسية والفرعية بتقنية عالية تستوفي المعايير العالمية مما يسهل عمليات التحول الرقمي. وتسلط الشركة أيضاً الضوء على خدمات الإسناد والتشغيل لمراكز الأعمال التابعة للقطاعات الحكومية المعنية، والخدمات التي تلبي أعلى المستويات التنظيمية، فضلاً عن توفير وتدريب الكفاءات المتخصصة، ومتابعة الأداء وقياس المخرجات. وضمن قطاع الحج والعمرة، تعرض «عِلم» خدمات الإسناد والتشغيل لمراكز عمليات مدعومة بأنظمة إلكترونية تساعد على إدارة جميع العمليات في منظومة الحج والعمرة؛ وحلول استشارية بخبرات عالمية تتوافق مع كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي لجميع القطاعات المرتبطة بالحج والعمرة داخلياً وخارجياً، وتوفير احتياجاتها الآنية والمستقبلية؛ ومنصات سحابية يمكن من خلالها تقديم حزم من الخدمات التي تدعم قطاع الحج والعمرة، وتعطي الجهات التشريعية والتنظيمية الأدوات اللازمة لضبط الأعمال والرقابة ومتابعة الأداء. كما توفر الشركة خدمات الدعم بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، كالبطاقات الذكية والسوار الإلكتروني وغيرها، للارتقاء بكفاءة الحلول التنظيمية، ومتابعة ومراقبة وتسهيل رحلة الحاج ومعالجة حالات الطوارئ.

أما في المجال الصحي، فتستعرض شركة «عِلم» مجموعة من الحلول المبتكرة، بما في ذلك الحلول الرقمية المتكاملة وأنظمة تقديم الخدمات الأساسية والفرعية بتقنية عالية متوافقة مع المعايير العالمية للأجهزة الطبية، لتطوير جميع المعاملات التي تتم في المنشآت الصحية بشكل يومي؛ بالإضافة إلى منصات حوسبة سحابية.

