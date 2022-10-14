واشنطن: «تقييم» العلاقة مع الرياض تحتاج شهوراً

عربيات ودوليات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، إن الولايات المتحدة «تقيم العلاقة مع السعودية»، مشيرا إلى القرار بهذا الشأن يحتاج إلى وقت.

وأضاف «نحن نناقش العلاقة مع السعودية وسنتخذ القرار الملائم ولكن هذا يحتاج إلى أسابيع وشهور».

وأكد أن «عملية تقييم العلاقة مع السعودية ستكون شاملة ونعمل عليها بروية»، مشيرا إلى «التشاور مع الكونغرس والحلفاء والشركاء في المنطقة حول أفكارهم وآرائهم بشأن هذه العلاقة».

وقال المتحدث الأميركي: «سنعمل ما هو في مصلحة الشعب الأميركي ومصلحة الولايات المتحدة في المنطقة ولنا مصالح مشتركة مع السعودية».

