«الخليجي»: السعودية ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم

عربيات ودوليات

الرياض- «كونا»: رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف امس بالبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار «أوبك+».

وأعرب الحجرف في بيان عن التضامن الكامل مع السعودية ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحقها والتي تفتقر إلى الحقائق. وأشاد بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وعدم المساس بسيادة الدول وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات اسعار الطاقة وضمان امداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. واستذكر الحجرف الدور التاريخي للمملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد الحجرف إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني السعودية عن الاستمرار في نهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة اساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودورها السياسي والاقتصادي الكبير ومكانتها الرائدة عربيا وإسلاميا وعالميا.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت في بيان مساء أول من امس الاربعاء عن رفضها التام للتصريحات الصادرة عقب صدور قرار «أوبك+» في 5 أكتوبر الحالي والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز المملكة في صراعات دولية.

