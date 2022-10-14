السيسي: نقف على أرض صلبة ولا نعاني من تحديات جسام

عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستعبر المصاعب التي تواجهها كافة، مؤكدا «نقف على أرض صلبة، ولا نعاني من تحديات جسام مثل دول أخرى، بسبب الاستقرار فقط والأمان».

وأضاف خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، أمس، أن خريجي الكليات العسكرية بقطاع القوات المسلحة والشرطة، عليهم مسؤولية شديدة الأهمية، متابعاً: «مثلما فقدنا شهداء في حرب أكتوبر، فقدنا أيضاً في حربنا ضد الإرهاب.. ولا ننسى أن فيه أسرة قدمت ابنها لمصر شهيدا».

وقال الرئيس السيسي للطلاب الجدد، إن دور الجيش هو حماية الوطن حتى تبقى البلاد آمنة ثابتة مستقرة، وأضاف «أزمة فيروس كورونا استمرت سنتين والناس كانت متصورة أنه آخر الدنيا.. لا مش آخر الدنيا ولا حاجة وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، والظروف هذه المرة ستمر أيضا بفضل الله». ?

وقدم الرئيس السيسي، في ختام كلمته التهنئة لخريجي الكليات العسكرية وأسرهم قائلا: «أقول للأهالي افرحوا وألف مبروك.. وربنا يوفقكم.. وقد بدأت المسؤولية تزيد، وأنتم على قدر تلك المسؤولية بالتعليم والتأهيل اللذين حصلتم عليهما، إن شاء الله سيكون ذلك خطوة للأمام، ربنا يوفقكم فيها ويحفظكم ويحفظ مصر في أمن وسلام إن شاء الله».

