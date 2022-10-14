شكري: مصر تولي أهمية كبيرة لإنجاح مؤتمر المناخ

عربيات ودوليات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لنجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعي.

وأشار شكري، خلال استقباله، الأربعاء، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل، إلى ضرورة الوصول إلى النتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية، وخاصةً التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير التمويل ومعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ. من جهته أعرب السكرتير التنفيذي للاتفاقية عن تقديره للتنسيق القائم بين الجانبين على المستويات كافة، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على إدارة توقعات المشاركين في ظل التحديات الدولية الراهنة، وخروج المؤتمر بالنتائج المأمولة التي من شأنها تعزيز عمل المناخ الدولي في مختلف جوانبه.

