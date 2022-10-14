إدراج 26 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز البريطاني» 2023

عربيات ودوليات

كشفت وزارة التعليم العالي عن إدراج 26 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023، من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دول على مستوى العالم.

وتصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية، حيث جاءت في المرتبة من (401 - 500)، تليها دمياط وكفر الشيخ في المرتبة من (501 - 600).

وحصلت 4 جامعات مصرية على المرتبة من (601 - 800)، وهي جامعات: بنها، الفيوم، المنصورة، والمنيا، وحصول 9 جامعات مصرية على المرتبة من (801 - 1000)، من بينها: الأزهر، الإسكندرية، جامعة بنى سويف، القاهرة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق.

كما حصلت 6 جامعات مصرية على المرتبة من (1001 - 1200)، وهي جامعات: عين شمس، أسيوط، المنوفية، بورسعيد، سوهاج، وجنوب الوادي، ويعتمد التصنيف على 5 مؤشرات أداء رئيسية هي: التدريس «بيئة التعلم»، والبحث «الحجم والدخل والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، والنظرة الدولية «الموظفون والطلاب والبحث»، ودخل الصناعة «نقل المعرفة».

ويعتمد على 13 مؤشراً فرعياً تم اختيارها لتقديم أكثر المقارنات شمولا وتوازناً.

ويشترط التصنيف أن تكون الجامعة تعليمية بحثية، وأن تكون نشرت 1000 بحث في المجلات المفهرسة عالمياً خلال الفترة 2017 - 2021 وبحد أدنى 150 بحثاً في العام.

