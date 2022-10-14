بوتين: العالم بدأ يصبح «متعدد الأقطاب»

عربيات ودوليات

أستانا - الوكالات: جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاداته لواشنطن، على وقع تصاعد التوتر بين بلاده والغرب لاسيما الولايات المتحدة، على خلفية القتال الروسي - الأوكراني الذي دخل شهره الثامن ففي كلمة ألقاها امس أمام قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقدة في أستانا، اعتبر بوتين أن ما يقوض الأمن في آسيا هو الوجود الأميركي

كما رأى أن العالم بدأ يصبح اليوم متعدد الأقطاب، حيث تلعب آسيا الدور الأهم في هذا النظام الجديد، وفق تعبيره. وشدد على أن روسيا تفعل كل شيء لتشكيل نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة، كما تدافع عن التنمية والازدهار في آسيا، وإقامة روابط اقتصادية متينة في هذه المنطقة. ودعا إلى إزالة جميع الحواجز المصطنعة لإعادة سلاسل توريد السلع حول العالم. معتبرا أنه من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات، من أجل تعزيز سيادة الدول.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وقد تبين بأن أنقرة هي الشريك الأكثر موثوقية لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. وجاء التصريح خلال لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد قمة سيكا في كازاخستان. وقال بوتين مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى. وأوضح اتفقنا مع شركة غازبروم على بناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا مضيفا السيل التركي (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا) يعمل بنجاح رغم محاولات تفجيره.

ويشارك في القمة المنعقدة برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف عدد من قادة الدول من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، وإيران إبراهيم رئيسي، والعراق برهم صالح، وفلسطين محمود عباس.

كما يشارك وانغ كيشان نائب الرئيس الصيني. من جانبه أعلن الرئيس التركي أن العالم يواجه مشاكل اقتصادية وأمنية كبيرة، مؤكدا أن بلاده تدعم زيادة عدد الدول المشاركة في المؤتمر وتحويله إلى مؤتمر عالمي.

