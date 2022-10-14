قمة قطرية - روسية لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي

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أستانا - الوكالات: التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا». وقال الرئيس بوتين خلال اللقاء «العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح. لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة. بفضل مشاركتكم، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضاً بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات». وأشار بوتين إلى أن هذا يشمل المجالات المطلوبة اليوم، مثل الأدوية وإنتاج الأسمدة والبنية التحتية، موضحا أنه «أمر رائع جدا وسنواصل القيام به بكل سرور». وأَضاف الرئيس الروسي «أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتكم مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتكم في روسيا».

من جانبه قال أمير قطر ان بلاده لديها استثمارات كثيرة في الاقتصاد الروسي واضاف «هذه الاستثمارات ناجحة للغاية. كما أشرتم، فإن حجم التبادل التجاري بين بلدينا لا يتوافق بشكل كامل مع تفاعلنا على المستوى السياسي، لكن لدينا فرصة زيادته بفضل التفاعل في جميع المجالات، ذكرتم هذه المجالات. هناك أيضا آفاق في البنية التحتية والطاقة والزراعة ومجالات أخرى». وتابع أمير قطر «أود أن أشكركم، على النجاح الذي رافق روسيا خلال التحضير لكأس العالم 2018 وعقده. هذه مساعدة كبيرة لقطر، تستمد بلادنا تجربتها في الاستعداد لكأس العالم التي ستقام في بلدنا. شكراً جزيلاً لكم على مساعدتكم في التحضير للبطولة القادمة. وسيستمر العمل والتنسيق حتى انعقاد هذا الحدث الرياضي».

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ان مباحثات الزعيمين لا تتعلق فقط بقضايا التعاون الثنائي في المجالات السياسية، ولكن أيضاً في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ومن القضايا الدولية قضايا الأجندة الإقليمية، والوضع في الشرق الأوسط.

