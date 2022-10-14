واشنطن: نركز على احتجاجات إيران وليس «النووي»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الاتفاق النووي الإيراني «ليس محور تركيزها» في الوقت الحالي، وبدلا من ذلك «تهتم بدعم المحتجين في إيران».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي «الإيرانيون أوضحوا بشدة أن هذه ليست صفقة كانوا مستعدين لإبرامها، وبالتالي لا تبدو وشيكة» بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن». وأضاف المتحدث أن «مطالب إيران غير واقعية.. ولا شيء سمعناه في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم».

وأكد المتحدث ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية أن «تركيز الإدارة الحالي ينصب على الشجاعة اللافتة التي يظهرها الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية، وممارسته لحقه العالمي في حرية التجمع وحرية التعبير». وأردف قائلا «ينصب تركيزنا الآن على تسليط الضوء على شجاعتهم ودعمهم بالطرق الممكنة».

يشار إلى أن احتجاجات شعبية اندلعت في أنحاء متفرقة من إيران في 16 سبتمبر الماضي إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها من قبل ما يعرف بـ «شرطة الأخلاق» المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء. وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وقال برايس لشبكة «إيران إنترناشيونال» انه منذ إصدار رخصة الإعفاء لتصدير معدات وخدمات الاتصالات إلى إيران اتخذت الشركات قرارات للاستفادة من هذه الفرصة وتسهيل توفير البرمجيات والأجهزة للإيرانيين. وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستفعل «كل ما في وسعها لمساعدة الشعب الإيراني من أجل إيصال صوته في الداخل والخارج، مع الاستمرار في الوقت نفسه بفرض العقوبات على المسؤولين بسبب هذا القمع».

في المقابل اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي امس الولايات المتحدة، بالعمل على زعزعة استقرار بلاده وقال الرئيس الإيراني «الآن بعد فشل الولايات المتحدة في العسكرة (ضد إيران) والعقوبات، لجأت واشنطن وحلفاؤها الى السياسة الفاشلة لزعزعة الاستقرار»، وذلك خلال قمة «مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا» («سيكا») في كازاخستان.

