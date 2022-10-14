واشنطن تلغي مشاركتها في اجتماع «مجموعة العمل حول إيران»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ألغت مشاركتها في مجموعة عمل مع مجلس التعاون الخليجي لمواجهة إيران.

ووفق مصادر الصحيفة فإن مجموعة العمل مع مجلس التعاون الخليجي كانت مقررة في 17 أكتوبر الحالي. وفي نفس الوقت، أوضح المسؤولون أن واشنطن لا تخطط حاليا لأي تغيير كبير في عدد القوات الأميركية المتمركزة في السعودية.

يذكر أن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية-الأميركية الخاصة بإيران عقد في نوفمبر من العام الماضي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض. وناقش الاجتماع حينها المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وأنشطة إيران في المنطقة وبرنامجها الصاروخي، والتعاون بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال.

وتزامن إلغاء واشنطن المشاركة في الاجتماع الثالث مع إعلان الإدارة الأميركية عزمها إجراء مراجعة لعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية على خلفية قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج النفطي. لكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اكد أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم البلدين. وأوضح أن قرار «أوبك بلس اقتصادي الطابع واتُخِذ بإجماع الدول الأعضاء».

