موسكو: دخول أوكرانيا «الناتو» يعني «حرباً عالمية»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذّر نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، في تصريح لوكالة «تاس» الرسمية للأنباء امس من أن قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. ونقلت «تاس» عن فينيديكتوف قوله في مقابلة إن «كييف تدرك جيدا أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيدا حتميا إلى حرب عالمية ثالثة». وأضاف «هذا ما يعولون عليه لإحداث ضجيج إعلامي ولفت الانتباه إلى أنفسهم مرة أخرى» كما كرر فينيديكتوف الموقف الروسي بأن الغرب، من خلال مساعدته أوكرانيا، يشير إلى أنه «طرف مباشر في الصراع».

ويرى مراقبون أن ثمة عقبات تقف في طريق عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بعدما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعجيل قبول طلب بلاده بـ«الناتو». وجاء الطلب الأوكراني كرد فعل على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى بلاده.

الى ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة- قرارا يدين ضم روسيا «غير القانوني» مناطق أوكرانية، بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي. ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن نتيجة التصويت في الجمعية العامة هو بمثابة «رسالة واضحة» إلى روسيا، بأنها لا يمكنها أن تمحو دولة ذات سيادة من الخريطة.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال إن نتيجة التصويت «صفعة عالمية مدوية» لروسيا. واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتا مقابل 5 دول صوتت ضده، لكن 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب أفريقيا وباكستان.

ميدانيا قال مسؤول في مكتب زيلينسكي إن طائرات مسيرة قصفت صباح امس منشآت حيوية للبنية التحتية في مقاطعة كييف، وذلك ضمن حملة القصف المكثف التي بدأتها روسيا الاثنين ردا على تفجير جسر القرم. وذكر كيريلو تيموشنكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور عبر تليغرام أن هذه المنشآت استهدفت بهجمات مسيرات «كاميكازي»، وهو اسم يطلق على الطائرات المتفجرة الانتحارية ويرجع أصلا إلى وحدة الطيارين الانتحاريين في سلاح الجو الياباني إبان الحرب العالمية الثانية.

وكذلك قالت إدارة مقاطعة كييف التي تقع ضمنها العاصمة إن موقعا تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح امس وإن فرق الإنقاذ باشرت العمل هناك، من دون ذكر تفاصيل عن المكان أو بعده عن كييف.

وإزاء حملة القصف الروسي التي دخلت يومها الرابع، تصاعدت مطالبات أوكرانيا لحلفائها الغربيين بالإسراع بتزويدها بمنظومات متطورة للدفاع الجوي. وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده ستتبرع لأوكرانيا بصواريخ للدفاع الجوي قادرة على إسقاط صواريخ كروز، في أعقاب الضربات الروسية على كييف والمدن الأخرى.

