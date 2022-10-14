هل نسي بايدن سبب وفاة ابنه البكر؟

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: سلطت وسائل إعلام أميركية وعالمية الضوء على ما وصفته بزلة لسان جديدة للرئيس جو بايدن في خطاب ألقاه في كولورادو. وفي خطابه قال بايدن إن «الجنود الأميركيين، الذي شاركوا في الحرب العالمية الثانية وعملوا ضد القوات الألمانية، تم تدريبهم في كولورادو». وأضاف «فلتتخيلوا. أقول هذا بصدق. أقول هذا بصفتي والدا لشخص حصل على النجمة البرونزية، وسام الخدمة المتميزة وضحى بحياته في العراق»، في إشارة لابنه بو الذي توفي عام 2015 بسرطان المخ. وحسبما ذكرت قناة «فوكس نيوز» الأميركية، فإنها تواصلت مع البيت الأبيض للحصول على توضيح، ولم تتلق ردا. وسبق لبايدن أن أعلن في خطاب ألقاه عام 2019 ان ابنه «عاد للولايات المتحدة وهو يعاني من الورم الأرومي الدبقي في مرحلته الرابعة»، موضحا أنه «عاش 18 شهرا، وهو يعلم أنه سيموت». ومنذ توليه منصبه قبل عام، تكاثرت زلات لسان بايدن بشكل واسع وسط قلق متنام بالدوائر السياسية الأميركية بشأن الحالة الصحية واللياقة الذهنية لأكبر رئيس للولايات المتحدة سنا (79 عاما).