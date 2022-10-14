برشلونة تعادل مع إنتر واقترب من توديع «الأبطال»

دوليه

احتفظ برشلونة الإسباني بأمل ضئيل في بلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا بتعادله المثير مع ضيفه إنتر الايطالي 3-3 أول من أمس على ملعب «كامب نو» في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

ورفع إنتر رصيده الى 7 نقاط مقابل 4 فقط لبرشلونة، ويحتاج الاول الى فوز في مباراتيه الاخيرتين ضد فيكتوريا بلزن التشيكي على ارضه وبايرن ميونيخ الالماني خارج ملعبه ليضمن التأهل حتى لو فاز برشلونة بمباراتيه وذلك لأنه يتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين بعد فوزه عليه 1-0 في الجولة الثالثة الثلاثاء الماضي. واستمر غياب مهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو، فلعب الثنائي المخضرم البوسني ادين دجيكو والارجنتيني لاوتارو مارتينيس في خط المقدمة. وبدأ برشلونة المباراة مهاجما لان لا بديل له عن الفوز لقلب الامور في صالحه وانقذ صانع العاب إنتر الارميني هنريخ مخيتاريان مرماه من هدف أكيد عندما شتت كرة رأسية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي من على خط المرمى (7). وكاد إنتر يفتتح التسجيل عندما استغل دجيكو ركلة حرة مباشرة وسدد الكرة باتجاه المرمى لكن العارضة انقذت الموقف وارتدت باتجاه الهولندي دانزل دامفريس الذي لم يحسن التسديد (16).

ونجح برشلونة في افتتاح التسجيل عندما مرر سيرجي روبرتو كرة عرضية داخل المنطقة تابعها الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه من مسافة قصيرة داخل الشباك (40).

وفي مطلع الشوط الثاني، انسل نيكولو باريلا من وراء دفاع برشلونة مستغلا تمريرة امامية لأليساندرو باستوني سددها في سقف الشبكة مدركا التعادل (50). واستغل إنتر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى مارتينيس من الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو فهيأها لنفسه على صدره ببراعة وتخلص من رقابة اريك غارسيا قبل أن يسددها قوية زاحفة ارتطمت بالقائمين وتهادت داخل الشباك (63). واشرك مدرب برشلونة تشافي هرنانديس بكل اسلحته لانقاذ الموقف فدفع بأنسو فاتي والهولندي فرينكي دي يونغ والعاجي فرانك كيسييه مكان البرازيلي رافينيا وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو.

ونجح ليفاندوفسكي في ادراك التعادل عندما ارتدت الكرة داخل المنطقة من احد مدافعي إنتر فأعادها داخل الشباك (82).

ورمى الفريق الكاتالوني بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن إنتر فأجأه بهجمة مرتدة سريعة انهاها الالماني روبن غوزنس في الشباك (89). وابى برشلونة الخروج بالخسارة واحتفظ بأمله الضعيف عندما ارتقى ليفاندوفسكي بشكل رائع لكرة برأسه وأسكنها الشباك (90+2).

وفي المجموعة ذاتها بلغ بايرن ميونيخ الالماني الدور ثمن النهائي بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2. وتناوب على تسجيل اهداف بايرن السنغالي ساديو مانيه (10) وتوماس مولر (14) وليون غرويتسكا (25 و35)، فيما سجل آدم فلكانوفا (62) ويان كليمنت (75) هدفي فيكتوريا بلزن. والفوز هو الرابع تواليا للفريق البافاري فرفع رصيده الى 12 نقطة علما بأنه سحق منافسه بلزن 5-0 ذهابا الاسبوع الماضي.

وبعد ان سجل اهدافه الاربعة في الدقائق ال35 الاولى من المباراة، تراخى بايرن ميونيخ الذي غاب عنه قائده مانويل نوير لاصابة طفيفة في كتفه ولاعب وسطه المهاجم جمال موسيالا لاصابته بكوفيد-19، فتلقت شباكه هدفين في الشوط الثاني.

ويحتاج الفريق البافاري الى نقطتين فقط من مباراتيه الاخيرتين خارج ملعبه ضد برشلونة وعلى أرضه ضد إنتر ليضمن صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الرابعة عزز مرسيليا الفرنسي فرصته في بلوغ دور الستة عشر بفوزه 2-0 على تسعة لاعبين من مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، فيما احتفظ توتنهام الانكليزي بصدارة المجموعة بفوزه على فرانكفورت الألماني 3-2.

وسجل ماتيو الجندوزي وأليكسيس سانشيز قبل الاستراحة في مرمى سبورتنج، الذي لعب بعشرة لاعبين أمام الفريق البرتغالي في استاد فيلودروم الأسبوع الماضي عندما خسر 4-1.وفقد سبورتنج اليوم ريكاردو إسجايو وبيدرو جونسلفيس بعد طردهما بواقع لاعب في كل شوط. وارتقى أولمبيك مرسيليا للمركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذي تغلب على أينتراخت فرانكفورت 3-2. وفي المجموعة الثانية حسم كلوب بروج البلجيكي بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي بعودته بنقطة التعادل مع مضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0-0.

وكان بروج فاز في مبارياته الثلاث الاولى في المسابقة من بينها مباراة الذهاب ضد اتلتيكو مدريد 2-0 الاسبوع الماضي، فرفع رصيده الى 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن بورتو البرتغالي الثاني الفائز على

ليفركوزن الألماني 3-0، وست نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وسبع نقاط عن الفريق الالماني.

