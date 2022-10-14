تشافي: دفعنا ثمن الأخطاء

دوليه

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، استياءه من التعادل ضد إنتر 3-3 ضمن منافسات الجولة 4 لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لدي شعور سلبي، دوري الأبطال قاس علينا، استقبلنا الكثير في الشوط الثاني، بينما الشوط الأول كان ممتازا». وأضاف: «الهدف الأول جاء من خطأ واضح جدا بالدفاع والثاني أيضا، والأمور قاسية منذ مباراة ميونخ، نحن لا نعتمد على أنفسنا والوضع صعب للغاية». وتابع: «يجب أن نستمر في العمل ونفكر في الكلاسيكو، ونتعافى جيدا للتفكير في الدوري، لأن دوري الأبطال أصبح صعبا ومعقدا». وأردف: «كرة القدم هي لعبة الأخطاء، ويجب علينا دائما تقليصها، لم ندافع بشكل جيد، رغم أن قوتنا كانت ممتازة في الشوط الأول لكننا لم نحافظ عليها، الأخطاء تكون مكلفة في دوري الأبطال». ونوه: «سنغير من الطريقة، ينتظرنا 3 مباريات متتالية معقدة للغاية في الدوري ودوري الأبطال».

وأتم: «لقد قدمنا كل شيء، لكننا دفعنا ثمن الأخطاء، في ميونخ غابت الفعالية، وفي ميلان كانت ظروف أخرى (التحكيم)، واليوم أخطاء دفاعية».

