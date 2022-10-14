نابولي تأهل.. وليفربول في الطريق

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لحق نابولي الإيطالي بريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنكليزي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه أياكس الهولندي 4-2 أول من أمس على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في نابولي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى التي شهد أيضا انتصارا عريضا لليفربول الانكليزي على رينجرز الاسكتلندي 7-1.

وسجل المكسيكي هيرفينغ لوسانو (4) وجاكومو راسبادوري (16) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (62 من ركلة جزاء) والنيجيري فيكتور أوسيمهين (90) أهداف نابولي، ودافي كلانس (49) وستيفن بيرخفين (83 من ركلة جزاء) هدفي أياكس أمستردام. وهو الفوز الرابع تواليا لنابولي في دور المجموعات وأكد فوزه الكبير على الفريق الهولندي 6-1 الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة في أمستردام، فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام ليفربول الإنكليزي، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. وكان ريال مدريد (المجموعة السادسة) ومانشستر سيتي (السابعة) أول المتأهلين إلى ثمن النهائي. وفي المباراة الثانية سجل محمد صلاح أسرع ثلاثية من الأهداف في تاريخ البطولة ليقود ليفربول لتحويل تأخره بهدف إلى فوز ساحق 7-1 على مضيفه رينجرز ويقترب من التأهل إلى مراحل خروج المغلوب للبطولة. وحل صلاح بديلا في الشوط الثاني بينما كان ليفربول متقدما 3-1 ليسجل ثلاثة أهداف في ست دقائق و12 ثانية ويقود فريقه إلى انتصار ساحق. وأعاد روبرت فيرمينو ليفربول إلى المباراة بثنائية، وكذلك هز داروين نونيز الشباك ثم أحرز هارفي إليوت هدفا بعد ثلاثية صلاح. ويعني هذا أن ليفربول يحتاج لنقطة وحيدة من آخر مباراتين ليحسم بطاقة التأهل إلى مراحل خروج المغلوب، بينما يتذيل رينجرزالترتيب بدون أي نقاط.

