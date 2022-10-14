إنزاغي: نأمل حجز بطاقة التأهل أمام بلزن

دوليه

كشف سيموني إنزاغي مدرب إنتر الإيطالي، ما قاله للاعبين فترة الاستراحة بين شوطي مباراة فريقه وبرشلونة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب كامب نو، في الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال إنزاغى، فى تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «لقد هنأت لاعبي فريقي لأننا لعبنا مباراة رائعة ضد خصم جيد». وأضاف: «صنعنا العديد من الفرص للتهديف، وعانينا معًا أثناء الدفاع، وكان بإمكاننا تأمين مقعدنا بالأدوار الإقصائية قبل نهاية المجموعات بجولتين، لكن نأمل أن نمنح جماهيرنا هذه اللحظة أمام فيكتوريا بلزن». وتابع: «يجب أن نتحلى بالشجاعة وألا نتوقف عن اللعب، استقبلنا هدف قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنني طلبت من اللاعبين خلال فترة الاستراحة بالتزام الهدوء لأنني كنت أعرف أننا سنخلق الفرص».

واختتم: «لدينا الآن فرصة الوصول لدور الـ16 وتجاوز أصعب مجموعة في البطولة، أنا هنا منذ 15 شهرا والجماهير دائما بجانبنا، قبل مواجهة بلزن علينا التركيز على ساليرينتانا وفيورنتينا».

