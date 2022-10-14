لوغاريتمات لائحة احتراف هيئة الرياضة؟

محلية

تعبر كلمة اللوغاريتمات عن الاس المرفوع للاساس لايجاد عدد معين .... الخ . ما نود ان نتكلم عنه بهذه المقالة هو انني اطلعت على الجداول المرفقة بلائحة دعم الاحتراف الرياضي الذي تم ذكره في المؤتمر الصحافي (والذي ما زالت في مكاتب هيئة الرياضة الى وقت كتابة هذه المقالة) سواء كعدد اللاعبين المستحقين لمكافأة دعم الاحتراف او في تحديد او توزيع المبالغ المالية وكيفية زيادتها او نقصها كان محل استفسار كبير لدى المهتمين بهذا الدعم ومن له الحق في اتخاذ أي قرار مادي لأي لعبة او مستوى الرياضي، فوجدت ان الهيئة هي التي لها الحق في زيادة او نقص مبالغ دعم رواتب اللاعبين المحترفين ككويتيين بأنهم فرقوا في قيمة الدعم من لعبة لاخرى حيث وضعوا مبلغ 800 دينار لكرة القدم فقط وكأن كرة القدم تستحق هذا الدعم مقارنة مع بعض الالعاب الفردية والجماعية التي لها انجازات افضل من كرة القدم؟ وايضا لاحظت انه تم ربط قيمة الدعم باختيار اللاعب في المنتخب... إلخ الا انني ارى ان هذا المبدأ خطأ فهناك لاعبون احق بأن يكونوا بالمنتخب من بعض اللاعبين الذين يتم اختيارهم ببعض مجاملة لـ......؟ وليس لمستواه الفني العالي؟ وغريب امر ان يفصلوا في قيمة الدعم بين الاندية بالدرجة الاولى والثانية؟ لماذا؟ في النظام الاحترافي العالمي هذا غير صحيح فتخيل لو انتقل بدر المطوع من نادي القادسية إلى نادي خيطان فهل سيتم خصم 300 دينار من مكافأته التي كان يستحقها عندما كان بنادي القادسية؟ كذلك وضح تأثير اللجنة الاولمبية في دعم لاعبي اللجان المنبثقة من اللجنة الاولمبية ومساواتهم مع لاعبي الاندية الرياضية رغم ان عددهم لا يتعدى 20 لاعبا وليس لهم اتحاد او مسابقات رسمية مقارنة مع لاعبي الالعاب المختلفة في الاندية الشاملة؟ وما جعلني استغرب أن هيئة الرياضة تريد ان تدير الاندية والاتحادات على مزاجها لانها هي من تملك قرار صرف الدعوم المالية (وينكم من زمان) فوضعت شروطاً ضعيفة وغير منطقية ومن شأنها ان تخلق مشكلات بين اللاعبين في قيمة الدعم المفروض ان يتسلمها؟ فاللاعب يلعب بالنادي وليس بهيئة الرياضة او اللجنة الاولمبية لكي تسيره حسب رأيك (من سيقيمهم في هيئة الرياضة؟) ... وللعلم فإن هناك ألعاباً تنتهي فترة مواسمها بعد عشرة شهور وليس تسعة اشهر (كرة القدم)؟ فما الحل؟ لماذا يكافأ لاعب المنتخب بـ 800 دينار وهناك لاعبون افضل منه بمبالغ اقل؟ الاحتراف وتقييم اللاعب يجب ان يكون قبل ان يتم اختياره للمنتخب . وشيء آخر هو السن المسموح فيه ان يكون اللاعب محترفا غير صحيح فبعض الالعاب السن ليس من شروط الاحتراف سواء بالالعاب الفردية او الجماعية (كرة الماء والرماية.. إلخ) من اللوغاريتمات التي ليست بالمنطقية في عالم رياضة المحترفين اذا كنا نفهم ما هو مفهوم الاحتراف المهني وليس الورقي من غير رؤية فنية وادارية سليمة.. واعتقد ان الاندية بأجهزتها الفنية والادارية تستطيع ان تضع شروطاً افضل من ذلك بالتعاون مع الاتحادات الرياضية فقط (ومن غير تدخل اللجنة الاولمبية لانها خارج مسؤولياتها الفنية)... وسنتابع رد فعل الاندية لاحقا.... والله من وراء القصد.

