غداً.. الأبيض والأصفر في قمة الجولة

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تتجه الأنظار غدًا السبت إلى ستاد جابر الدولي الذي يحتضن في الساعة الـ 07:05 مساءً القمة المنتظرة بين الكويت والقادسية في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز والتي تشهد اليوم مباراتين تجمع الأولى التضامن مع كاظمة في الساعة الـ 05:45 مساءً على ملعب التضامن، ويلتقي في الثانية السالمية مع النصر في الساعة الـ 08:05 مساءً على ستاد ثامر.

ويدخل الأبيض والأصفر قمة الغد وهما على طرفي نقيض، فالكويت حامل اللقب يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة جمعهما من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، في حين يحتل القادسية المركز السادس برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارتين. ويقدم الكويت بقيادة مدربه الكرواتي روديون غاسانين «رادان» عروضاً جيدة، رغم توقف سلسلة انتصاراته في الجولة الماضية بتعادله مع كاظمة الثاني 2-2. ويمتلك رادان قوية هجومية بوجود عناصر مميزة في خطي الوسط والهجوم مثل التونسي طه الخنيسي هداف المسابقة والعراقي شيركو كريم وأحمد الظفيري والمغربي المهدي برحمة والمصري عمرو عبدالفتاح وفيصل زايد. لكن مشكلته الواضحة في الخطوط الخلفية حيث استقبل 8 أهداف في الجولات الست الماضية. على الطرف المقابل، تمثل مباراة الغد أهمية كبيرة لمدرب القادسية الجديد الصربي بوريس بونياك بعد أن تعادل مع النصر والسالمية في الجولتين الماضيتين مع تحسن طفيف في الأداء. ويدرك بونياك جيداً أن الفوز على الكويت بخلاف أنه سيشعل المنافسة على الصدارة، إلا أنه كذلك سيمنح القادسية دفعة معنوية كبيرة ويعيده إلى أجواء الصراع على اللقب، ويمنحه انطلاقة جديدة لاستعادة مكانته. وفي مباراتي اليوم، يريد كاظمة صاحب الـ 12 نقطة القفز إلى الصدارة عندما يحل ضيفاً على التضامن التاسع بـ 5 نقاط. وأظهر البرتقالي في الشوط الثاني من مباراته مع الكويت في الجولة الماضية أنه قادر على المنافسة وانتزع من المتصدر تعادلاً أبقى الفارق بينهما نقطة واحدة. في المقابل، لا يبدو التضامن في أفضل أحواله بعد الخسارة أمام الفحيحيل بهدفين في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثانية، تنتظر السالمية الثالث برصيد 9 نقاط، مهمة صعبة جداً أمام ضيفه النصر صاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن السماوي. ولم يظهر السالمية بالصورة المطلوبة في الجولة الماضية رغم تعادله مع القادسية 1-1، في حين حقق النصر انتصاراً مستحقاً على الجهراء بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت تألق مهاجم العنابي الشاب محمد دحام وتسجيله هدفي فريقه.

