«أزرق الشباب» يستهلّ مشوار التصفيات بمواجهة أستراليا

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يستهل «أزرق الشباب» مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023 بمواجهة أستراليا في الساعة الـ 07:30 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، والتي تشهد اليوم أيضاً في الساعة الـ 04:30 عصراً مباراة العراق مع الهند على الملعب ذاته. وتستضيف الكويت التصفيات التي كان من المقرر لها أن تقام في مدينة البصرة سبتمبر الماضي لكن الأحداث التي شهدها العراق أدت إلى تأجيلها ونقلها إلى الكويت.

وتأهلت 9 منتخبات إلى النهائيات التي ستستضيفها أوزبكستان العام القادم، وهي: السعودية، وقطر، واليابان، والأردن، وكوريا الجنوبية، وأندونيسيا، وعمان وطاجيكستان وإيران، على أن يلحق بهم متصدر المجموعة الثامنة بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني. واستعد أزرق الشباب للتصفيات بأكثر من معسكر تدريبي في البوسنة وصربيا ومصر، خاض خلالها العديد من المباريات الودية. وتدرب الأزرق أمس على ملعب المباراة تحت قيادة المدرب محمد الفيلكاوي الذي اعترف بصعوبة المهمة في «هذه المجموعة القوية»، وقال إن حظوظ المنتخبات الأربعة في التأهل متساوية، مؤكداً رغبة اللاعبين وطموحمهم الواضح من أجل التأهل إلى النهائيات. واتفق مدرب أستراليا تريفور مورغين مع الفيلكاوي على صعوبة المجموعة، لكنه أكد أن هذه التصفيات تعد تحدياً جديداً بالنسبة للأستراليين الذي لن يقبلوا بغير الصدارة من أجل التأهل إلى النهائيات.

