أول ذهبية في «قوى آسيا» لكوريا الجنوبية

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حصدت لاعبة كوريا الجنوبية كيم تاهو الميدالية الذهبية الأولى في البطولة الآسيوية الرابعة للناشئين والناشئات لالعاب القوى التى تستضيفها الكويت حاليا، وذلك في مسابقة الاطاحة فيما نالت الايرانية ماليكه المركز الثاني والميدالية الفضية وحققت مواطنتها مهاديز المركز الثالث الثالث والميدالية البرونزية.وكانت منافسات البطولة انطلقت صباح امس على مضمار وميدان احمد الرشدان، تحت رعاية الشيخ فهد الناصر رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية.وتتواصل المسابقات في التاسعة من صباح اليوم باقامة مسابقات الناشئين في 110 أمتار حواجز والقفز بالزانة وتمهيدي ونهائي رمي القرص وفي الفترة المسائية التى تنطلق في الرابعة عصراً تقام مسابقات الناشئين في تمهيدي ونهائي رمي الرمح ونهائي 110 أمتار حواجز ونهائي 400 متر ونهائي وثب ثلاثي ونهائي 100 متر و1500 متر وفي مسابقات الناشئات نهائي 100 متر و110 أمتار حواجز.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى الامير نواف بن محمد آل سعود ان استضافة الاتحاد الكويتي للعبة للبطولة الآسيوية تعد مبادرة مميزة من مسؤولي الاتحاد الكويتي ما شكل عودة كبيرة لتنظيم البطولات القارية بعد سنوات من تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كورونا ومتحوراته. وقال الأمير نواف في تصريح للصحفيين امس الخميس لدى وصوله للكويت لحضور افتتاح البطولة ان تصدي الكويت لتنظيم هذا الحدث الرياضي الذي يجمع اسرة ألعاب القوى الاسيوية هو نجاح لها و لكل الاتحادات الخليجية وغرب آسيا في هذه الرياضة.

واوضح ان اقامة هذه الملتقيات الرياضية المخصصة للاعبين الناشئين ( تحت 18 سنة) وعلى هذا المستوى الرفيع يعمل على اكتشاف المواهب في الدول الاسيوية في سن مبكرة و من ثم صقلها و اعدادها للبطولات الدولية لفئة العمومي مبديا ثقته بنجاح اللجنة المنظمة الكويتية لتنظيم بطولة مميزة بكل المقاييس.

ولفت ان الاتحاد الكويتي يستضيف على هامش البطولة اجتماعات للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي و اجتماعات لاتحاد غرب آسيا و الاتحاد العربي ما سيكون له آثر ايجابي في تطوير رياضة العاب القوى على المستوين الآسيوي و العربي مثنيا على جهود الاتحاد الكويتي المقدرة برئاسة سيار العنزي. واعرب الامير نواف بن محمد عن أمله ان تظهر البطولة بمستوى فني عال وبتنافسية قوية في مختلف مسابقاتها تعكس التطور الكبير لرياضة ألعاب القوى الاسيوية وان تبرز لاعبين ولاعبات واعدين لا سيما في المنتخبات العربية لاستكمال مسيرة النجاح العربي في هذه الرياضة.

من جهة أخرى،قال اداري المنتخب العراقي علي لفتة ان منتخب بلاده يشارك في البطولة بـ 7 لاعبين و 6 لاعبات، «ونأمل في تحقيق أكبر عدد من الميداليات في هذا التجمع القاري القوي»، مشيرا الى ان البطولة ستشهد منافسة مثيرة في ظل مشاركة 30 منتخبا آسيويا. واكد لفتة ان الاتحاد العراقي حرص على المشاركة بالبطولة لرفع مستوى لاعبيه في هذه الفئة السنية التي تعد مستقبل رياضة العاب القوى العراقية مشيدا بالتنظيم المميز للاتحاد الكويتي للبطولة من كافة الجوانب.

من ناحيته، اكد مدير المنتخب الهندي للناشئين كوليان شودري ان الهند تسعى لتحقيق اكبر عدد من الميداليات بالبطولة اذ تشارك البعثة الهندية بـ 34 لاعبا ولاعبة بواقع 17 لاعبا و مثلهم من اللاعبات منوها بالتنظيم المميز للبطولة.

