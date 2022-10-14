العنزي نائباً لرئيس «الآسيوي»

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ناقش مجلس ادارة اتحاد غرب اسيا لالعاب القوى في اجتماعه الذي عقد على هامش البطولة الاسيوية برئاسة رئيس الاتحادين الكويتي وغرب آسيا سيار العنزي تعديلات النظام الاساسي لاتحاد غرب آسيا لمطابقة النظام الاساسي للاتحاد الاسيوي وكانت ابرز التعديلات تعيين رئيس اتحاد غرب آسيا نائبًا لرئيس الاتحاد الاسيوي والذي يشغله الكويتي سيار العنزي وكان هناك توافق من جميع اعضاء اتحاد غرب اسيا على بنود النظام الاساسي وتعديلاته ومن المقرر اعتماده رسميًا في اجتماع عمومية الاتحاد الاسيوي .كما ناقش الاعضاء رزنامة بطولات عام 2023 والتي تتضمن بطولة اندية غرب اسيا المفتوحة والمقترح اقامتها في الاسبوع الاول من مارس وبطولة الناشئين والناشئات في مايو وبطولة اختراق الضاحية.

