الكويت وكاظمة أمام بيروت والأهلي في نصف نهائي «السلة العربية»

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تقام اليوم مواجهتا الدور نصف النهائي من بطولة الاندية العربية الـ34 لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي الكويت، إذ يلتقي في الـ 5 مساء كاظمة والأهلي المصري، ويتبعها في الـ 7 مساء على صالة اتحاد كرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات القمة الثانية بين الكويت مستضيف البطولة وبيروت اللبناني. وتختتم النسخة الـ 34 لبطولة الأندية العربية مساء يوم غد السبت، حيث يلتقي الفائزان من نصف النهائي على اللقب العربي في الـ 7 مساء، ويسبقها في الـ 5 مساء مواجهة بين الفريقين الخاسرين لتحديد المركزين الثالث والرابع على صالة اتحاد كرة السلة. وجاء تأهل الكويت الى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على منافسه دجلة العراقي بنتيجة 97-79 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأول من أمس على صالة الاتحاد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، والذي شهد ايضاً تأهل الأهلي المصري للدور نصف النهائي بعد تغلبه على الجهراء بنتيجة 93-54 في مباراة سيطر على مجرياتها الأهلي حامل اللقب منذ البداية، مستغلاً النقص العدد الذي عانى منه منافسه، بعد إصابة أبرز لاعبيه التونسي صالح الماجري واللبناني وائل عرقجي. كما شهدت منافسات الدور ربع النهائي فوز بيروت اللبناني على مواطنه الرياضي بنتيجة 80-76، كما تأهل كاظمة ثاني ممثلي كرة السلة الكويتية في البطولة بعد تجاوزه عقبة الاتحاد السكندري بنتيجة 106-101.