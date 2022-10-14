دوري «اليد» 3 نوفمبر

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حدد اتحاد كرة اليد تاريخ 3 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد وذلك خلال قرعة البطولة التي اجراها في مقر الاتحاد أول من أمس. وسينطلق الموسم الجديد باقامة بطولة كأس السوبر يومي 28 و29 أكتوبر الحالي بمشاركة أندية الكويت وكاظمة والسالمية والفحيحيل حيث اختار الاتحاد الأول والثاني (الكويت وكاظمة) في الدوري، والثاني والثالث (السالمية والفحيحيل) في الكأس بما أن الكويت بطل الكأس أيضاً. ويلعب السالمية مع كاظمة، والكويت مع الفحيحيل في اليوم الأول على أن يلتقي الفائزان على لقب البطولة في اليوم التالي. وسيقام الدوري الممتاز من قسمين على أن يحقق اللقب فيه من يجمع أكبر عدد من النقاط، وسيهبط صاحب المركز العاشر إلى الدرجة الاولى، فيما يلعب التاسع مباراة فاصلة مع ثاني الأولى. وستشهد الجولة الأولى من البطولة مواجهات تجمع الفحيحيل مع اليرموك، والكويت مع الصليبخات، والقادسية مع السالمية، والعربي مع كاظمة، وبرقان مع القرين. كما سيقام دوري الدرجة الأولى بمشاركة خمسة أندية هي النصر، التضامن، خيطان، الجهراء والشباب إلى جانب منتخب الناشئين، وستقام البطولة التي تنطلق 26 أكتوبر الحالي بنظام الدوري من 4 أقسام على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر عدد من النقاط. ويتأهل صاحب المركز الأول إلى الدرجة الممتازة. وقرر اتحاد كرة اليد السماح للأندية بتسجيل اللاعبين طوال فترة الموسم.