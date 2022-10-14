فوز العنزي وبوصخر والزيادي في «رماية المتميزين»

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احتل الرامي يعقوب العنزي المركز الأول في مسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار للرجال فيما ذهب المركز الثاني للرامي محمد العصيمي، والثالث للرامي محمد السبيعي أول من أمس في ختام منافسات بطولة مدرسة الرماية للمتميزين على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية .وفي مسابقة المسدس ضغط الهواء 10 امتار للرجال فاز جابر السبيعي بالمركز الاول تلاه الرامي علي سليمان بالمركز الثاني والرامي عبدالرحمن نصيب بالمركز الثالث .وفي المسدس ضغط هواء 10 امتار للسيدات فازت الرامية علياء بوصخر بالمركز الاول وعذاري البلوشي بالمركز الثاني و دلال الهندي بالمركز الثالث. وفي منافسات البندقية ضغط هواء 10 امتار للسيدات فازت الرامية رتاج الزيادي بالمركز الاول وفجر الضبيب بالمركز الثاني وشيماء الإبراهيم المركز الثالث.