«واتساب» يزيد أعضاء مجموعة الدردشة إلى 1024 فرداً

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أعلن تطبيق التراسل الفوري «واتساب» عن زيادة عدد الأعضاء داخل مجموعة الدردشة إلى 1024 شخصا. وتم إصدار التحديث على النسخة التجريبية للتطبيق على هواتف «أندرويد» و«أبل». وفي وقت سابق من يونيو الماضي، أطلق تطبيق «واتساب» إمكانية إضافة ما يصل إلى 512 مشاركا في مجموعات الدردشة. يشار إلى أن «واتساب» يعمل على طرح العديد من الميزات، من أجل منح مزيد من السلطة لمسؤولي مجموعات الدردشة، والتي من بينها توفير قائمة بالمشاركين المعلّقين (الذين لم يتم الموافقة بعد على ضمهم للمجموعة)، وهي الميزة التي ستساعد مديري المجموعة على الموافقة بشكل يدوي على المشاركين الجدد.