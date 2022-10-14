بنطال جينز بـ 76 ألف دولار!

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بيع بنطال جينز من ماركة Levi’s في مزاد مقابل 76 ألف دولار يعود لعام 1880، ويجعل هذا العطاء من الجينز الكلاسيكي أحد أغلى ما تم بيعه على الإطلاق من هذا النوع من الملابس.

وفاز بالمزاد شاب يبلغ من العمر 23 عاماً يدعى كايل هوبرت، والذي قدم عطاء بنحو 90% من قيمة الجينز، فيما ساهم تاجر الجينز زيب ستيفينسون بالـ 10% المتبقية.

وبلغ السعر الإجمالي بما في ذلك علاوة الشراء 87400 دولار مقابل الجينز.

ويعتبر بنطال Levi’s المباع في المزاد عالي القيمة، إذ يعد نادراً جداً من الجينز من حقبة ما قبل الطائرات وإشارات المرور وأجهزة الراديو. وتم العثور عليه قبل عدة سنوات من قبل مايكل هاريس، عالم آثار الدنيم، في منجم مهجور في الغرب الأميركي.

