الضوضاء تزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية

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كشفت دراسة أجريت في كندا أن كل زيادة في الضوضاء المحيطة بواقع 10 ديسبل تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 6 في المئة لمن تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكثر.

وشملت هذه الدراسة، التي أجراها فريق بحثي يضم لاريسا إينيس يانكوتي الباحثة من كلية الصحة العامة في جامعة مونتريال، قرابة 1.1 مليون شخص من سكان جزيرة مونتريال خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2014، كما تم خلال نفس الفترة قياس معدلات الضوضاء في مونتريال.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية عن إينيس يانكوتي قولها «هناك دراسات، لاسيما في أوروبا، أظهرت أن الضوضاء تتسبب في حدوث مشكلات في القلب والأوعية الدموية، كما ربطت بعض الدراسات بين الضوضاء واحتشاء عضلة القلب، أي ما يعرف باسم الذبحة القلبية».

وبيّنت الدراسة أنه خلال الفترة المذكورة دخل أكثر من 25 ألف شخص المستشفى في منطقة مونتريال جراء إصابتهم بالسكتات الدماغية، وأن أعمار 2.5 في المئة من هذا العدد كانت تبلغ 45 عاما أو أكثر. وتشتهر منطقة مونتريال بارتفاع مستويات الضوضاء الناجمة عن الازدحام المروري، وهو ما يشير بالتبعية إلى أن الأشخاص الذين يقطنون بجوار طرق مزدحمة ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية.

وتقول الباحثة أودري سمرجيسي التي أشرفت على البحث إن «هذه الدراسة القائمة على تحليل البيانات الإحصائية ليست مثالية، بمعنى أننا لا نستطيع أن نجزم بأن الضوضاء تؤدي إلى السكتات الدماغية».

